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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

شاهد| رد فعل مفيدة شيحة على حذف تيك توك 2.9 مليون فيديو مخالف في مصر

مفيدة شيحة
مفيدة شيحة
عادل نصار

اندهشت الإعلامية مفيدة شيحة، من حذف منصة تيك توك 2.9 مليون فيديو فى مصر خلال الربع الأول من عام 2025 لانتهاكها إرشادات المجتمع، مشيرة إلى أن المنصة أفادت بأن 99.6% من هذه الفيديوهات حُذفت بشكل استباقي، أي قبل إبلاغ المستخدمين عنها.

رقم ضخم 

وعلقت مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الثلاثاء، أن هذا الرقم ضخم عن مخالفة القواعد وحقوق اغاني وموسيقى،  متابعة أن مصر تحذر مجموعة من التيك توكرز المخالفين للقيم والقواعد في المجتمع المصري.
وأكملت مفيدة شيحة، أن :"اكيد اتعلموا الدرس ويجري حاليا تحقيقات ستفتح أمور أخرى لا نعرفه عنها شيء حاليا، ولكن سنعرف كل شيء مع الوقت، ومافيش حد هتيظلم والأمور تتم بشكل قانوني".

وأضافت مفيدة شيحة، أن المنصة في بيان لها أوضحت أن 94.3% من المحتوى المخالف حُذفت خلال 24 ساعة، بالإضافة إلى ذلك، حظرت تيك توك 347,935 مُضيف بث مباشر، وأوقفت 587,246 بثًا آخر لانتهاكها سياساتها.

تقرير 
تُمثل هذه الأرقام جزءًا من أحدث تقرير امتثال تيك توك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي يغطي الربع الأول من العام، وتشمل الوثيقة أيضًا دولًا مثل المغرب ولبنان والإمارات العربية المتحدة، حيث طُبّقت ضوابط مماثلة على المحتوى الرقمي.

على الصعيد الإقليمي، أزالت تيك توك أكثر من 16.5 مليون مقطع فيديو بين يناير ومارس 2025، وتصدرت العراق القائمة بـ 10 ملايين مقطع فيديو، تلتها مصر.

كانت وزارة الداخلية، قد ألقت مؤخرًا القبض على عدد من "التيك توكر"، بعد تلقيها شكاوى متعددة بشأن محتوى يُعتبر غير أخلاقي،  حيث أعلنت الحكومة المصرية بأن هذه الإجراءات تسعى إلى حماية المجتمع من الرسائل التي تتعارض مع القيم الثقافية للبلاد.

مفيدة شيحة الاعلامية مفيدة شيحة تيك توكرز

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