مي كساب بفستان الزفاف.. نشاط فني بين السينما والتلفزيون

تصدرت الفنانة مي كساب مؤشرات البحث على مواقع التواصل الإجتماعي بعدما ظهرت وهى ترتدي فستان زفاف مما أثار فضول جمهورها حول عمل فني جديد تستعد له.

وكتبت مي كساب على الصور ، معلقة: كوني عروسة كل يوم".





تواصل الفنانة مي كساب تصوير مشاهدها في الموسم الخامس من المسلسل الكوميدي الناجح "اللعبة"، الذي يجمعها بالنجمين هشام ماجد وشيكو.



ويعد المسلسل من أبرز الأعمال الكوميدية التي حصدت جماهيرية واسعة منذ انطلاقه، حيث يحقق نجاحًا ملحوظًا في كل موسم. وتعد مي جمهور المسلسل بمفاجآت جديدة في الجزء الخامس، ضمن إطار الحبكة الكوميدية المعتادة التي تجمع بين المواقف الطريفة والسخرية الاجتماعية.



وكانت مي كساب قد سجلت حضورًا لافتًا في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مشاركتها الخاصة في مسلسل "المداح – أسطورة العهد"، حيث جسّدت شخصية خبيرة توقعات تتنبأ بعودة "المداح" من الموت في بداية الأحداث. ورغم قصر مدة ظهورها، نالت إشادة جماهيرية ونقدية بفضل أدائها الدرامي المؤثر وقدرتها على ترك بصمة قوية في سياق العمل.

وضمن أعمال مي كساب السينمائية المقبلة، تستعد الفنانة مي كساب لعرض فيلمها الجديد "آخر رجل في العالم"، حيث تُجسّد دور صحفية تدخل في سلسلة من المغامرات المشوّقة ضمن إطار درامي كوميدي. ويشاركها في بطولة العمل نخبة من النجوم، منهم بيومي فؤاد، أيمن منصور، محمد محمود، انتصار، وحمزة العيلي.