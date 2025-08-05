رئيس حزب إرادة جيل يدلي بصوته الانتخابي في انتخابات الشيوخ 2025.. صور

أدلى النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، بصوته الانتخابي، في ثاني أيام تصويت المصريين بالداخل في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وذلك بمدرسة عمرو بن العاص الإعدادية بنين بمصر القديمة بمحافظة القاهرة.

وعقب الإدلاء بصوته، أكد النائب تيسير مطر، أن المشاركة الواسعة للمواطنين في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، يعكس وعيا وطنيا خالصا لدى كل المصريين، ومسؤولية كبيرة تجاه وطنهم الغالي، وأهمية المشاركة في بناء مؤسسات الدولة.

وأضاف رئيس حزب إرادة جيل، أن المشاركة الواسعة في هذا الاستحقاق الانتخابي تدحض كل حملات التشويه التي تستهدف الدولة المصرية، وتبرهن على أن المصريين يقفون في الصفوف الأمامية دفاعًا عن وطنهم واستقراره ومستقبله الديمقراطي، كما يعكس دعمًا مجتمعيًا راقيًا للعملية الديمقراطية، ويكشف عن تكاتف غير مسبوق بين أبناء الوطن ومؤسساته.

وأشار الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، أن الإقبال الكبير من المصريين على التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 يُعد رسالة قوية تعكس الوعي الوطني المتنامي لدى أبناء الجاليات المصرية، وحرصهم الصادق على المشاركة في صياغة المستقبل السياسي للدولة المصرية.