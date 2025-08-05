قرار مهم من اتحاد العمال بشأن العاملين بشركات قطاع الأعمال

أعلن رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر عن عقد اجتماع مهم نهاية هذا الأسبوع مع قيادات وزارة قطاع الأعمال العام، بحضور ممثلي الاتحاد العام في الشركات القابضة، وذلك لمناقشة عدد من الملفات الحيوية المتعلقة بحقوق ومصالح العاملين بالشركات التابعة للقطاع.

وأكد رئيس الاتحاد أن هذا اللقاء يأتي في إطار التزام الاتحاد الراسخ بالدفاع عن حقوق العمال وتحسين أوضاعهم المعيشية، من خلال طرح حلول عملية وواقعية للتحديات القائمة، بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة والظروف الاقتصادية الحالية، ويسهم في دعم جهود الدولة لتعزيز الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن استجابة وزارة قطاع الأعمال العام لعقد هذا الاجتماع تعكس حرصها على ترسيخ مبدأ الشراكة مع الاتحاد العام، بما يضمن تحقيق التوازن بين مصالح العاملين واحتياجات الشركات، ويساعد على خلق بيئة عمل مستقرة، تدعم تطوير الشركات وتحسين أدائها بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري ككل.