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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بروتوكول تعاون بين نادى الزمالك وشركتيّ استادات للاستثمار الرياضى وأمان القابضة لتسويق عضويات فرع 6 أكتوبر

الزمالك
الزمالك
ملك موسى

بروتوكول تعاون بين نادى الزمالك وشركتيّ استادات للاستثمار الرياضى وأمان القابضة لتسويق عضويات فرع 6 أكتوبر  

في نقلة نوعية واحترافية كبيرة فى القطاع الرياضى، وقع مجلس ادارة نادي الزمالك بروتوكول تعاون مع شركتيّ استادات للاستثمار الرياضي وأمان للتمويل الاستهلاكي .

شهد توقيع البروتوكول الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس ادارة نادي الزمالك والمهندس هشام نصر نائب رئيس مجلس الادارة وهانى شكري عضو مجلس الإدارة، ومن شركة استادات المهندس سيف الوزيري رئيس مجلس الإدارة، والمهندس أحمد عطية نائب رئيس مجلس الإدارة، ونادى سمير رئيس قطاع المبيعات، وحسام عمران رئيس القطاع القانونى، ومن شركة أمان، حازم مغازي الرئيس التنفيذي للشركة، وخالد شاهين رئيس القطاع التجاري، وأحمد حسني مدير قطاع المبيعات.

يهدف البروتوكول الاستفادة من قدرة شركة استادات فى التسويق الرياضى، وخبراتها الكبيرة فى تعظيم دور الاستثمار فى العضويات، ولذلك استعانت شركة استادات، بشركة أمان، صاحبة القدرة الكبيرة فى تقديم التسهيلات والتمتع بالمزايا التمويلية التى تقدمها الشركة للراغبين فى الحصول على عضوية الفرع الجديد لنادي الزمالك بمدينة السادس من أكتوبر، بجانب التيسيرات اللازمة فى التحصيل الاليكترونى.

ويمثل هذا التعاون بين الكيانات الثلاثة الكبيرة نقلة نوعية فريدة من نوعها نحو تطوير القطاع الرياضي والاجتماعي، فى ظل المخطط العام والتصميمات الهندسية الرائعة لتنفيذ إنشاءات فرع نادى الزمالك فى 6 أكتوبر، يراعى فيه كل المزايا المبهرة، التى يقدمها فرع نادى فى مصر، رياضيا واجتماعيا وخدميا، ويمثل نقلة إنشائية متطورة، لا مثيل لها فى مصر وربما أفريقيا، ما يكتسبه أهمية كبيرة.

كما أن هذا التعاون من شأنه أن يساهم بشكل فعال في زيادة نسبة الأعضاء في فرع الزمالك الجديد ليحقق الفرع  المرجو منه فى إحداث طفرة نوعية لمنطقة 6 أكتوبر الحيوية، وأن شركة استادات حريصة على زيادة حصتها الاستثمارية وتعزيز تواجدها في المجال الرياضي ونفس الأمر لشركة أمان التي تسعي لتوفير أفضل وسيلة لتمويل عضويات نادي الزمالك بطرق وأساليب مريحة.

ولشرح كافة بنود البروتوكول، سيتم تنظيم مؤتمر صحفى موسع، خلال أغسطس الجارى، وإبراز مزايا وخدمات الفرع، بما يتناسب مع أهميته الإنشائية وموقعه الاستراتيجي، بجانب الإعلان عن قيمة العضويات، وكيفية التسديد، والتسهيلات المهمة المقدمة.

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