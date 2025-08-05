الإمارات دبي الوطني- مصر يحقق صافي أرباح بقيمة 3 مليارات جنيه خلال النصف الأول من عام 2025

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني – مصر، أحد أكبر البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، عن نتائج أعماله عن النصف الاول من عام 2025، حيث تجاوز صافي أرباح البنك 3 مليارات جنيه مصري، مقارنة بـ 2.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024، محققاً نسبة نمو 20 %.

في حين قفزت أرباح البنك قبل ضرائب الدخل 16% لتسجل 4.39 مليار جنيه مصري عن النصف الاول من عام 2025، مقابل 3.77 مليار جنيه مصري خلال نفس الفترة من عام 2024.

وسجل صافي الدخل من العائد 6 مليارات جنيه مصري خلال النصف الأول من عام 2025، مقابل 5 مليارات جنيه مصري خلال نفس الفترة من عام 2024، بمعدل نمو بلغ 17%.

بالإضافة إلى ذلك، بلغ صافي الدخل من الأتعاب والعمولات 918 مليون جنيه مصري خلال النصف الأول من عام 2025 مقابل 809 ملايين جنيه مصري مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، بمعدل نمو 14%.

في حين ارتفع إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 15% لتصل الى 20 مليار جنيه مصري بنهاية يونيو 2025، مقابل 17 مليار جنيه بنهاية عام 2024.

كما واصل البنك تحقيق نمو في مركزه المالي، حيث ارتفع اجمالي الأصول إلى 192مليار جنيه مصري بنهاية النصف الاول من عام 2025، مقابل 159 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024 ، محققاً نمو بنسبة 21%.

أما على صعيد القروض، بلغ إجمالي القروض 97 مليار جنيه مصري بنهاية النصف الأول من عام 2025، مقابل 84 مليار جنيه مصري بنهاية عام 2024 بنسبة نمو تصل إلى 15%، منها 76 مليار جنيه مصري قروض شركات ومؤسسات و21 مليار جنيه مصري قروض أفراد.

وعلى صعيد الودائع، بلغ اجمالي ودائع العملاء 148 مليار جنيه مصري بنسبة نمو 15% خلال النصف الاول من العام الجاري مقابل 128 مليار جنيه مصري بنهاية ديسمبر 2024، منها 85 مليار جنيه مصري ودائع مؤسسات، و63 مليار جنيه مصري ودائع أفراد.

وتعقيبًا على ذلك، أشار عمرو الشافعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني – مصر، إلى نجاح استراتيجية بنك الإمارات دبي الوطني في تنويع منتجاته وزيادة قاعدة عملائه بشكل مطرد خلال السنتين الماضيتين مع تقديم خدمة بنكية مميزة.

وأضاف: “حققنا نموًا في الأرباح على كافة الاصعدة، كما واصلنا الحفاظ على جودة الأصول ومتانة المركز المالي ورفع الكفاءة التشغيلية. بفضل استراتيجيتنا نواصل تحقيق المزيد من النجاحات وترسيخ مكانتنا في السوق المصرفي المصري بشكل متميز، ونؤكد التزامنا الراسخ بتطوير خدماتنا المصرفية الرقمية لتلبية كافة احتياجات العملاء.

وبفضل خارطة طريق واضحة وفريق عمل يتمتع بالكفاءة والخبرة، نثق بقدرتنا على تحقيق طموحاتنا وإحداث أثر إيجابي ومستدام لعملائنا ومساهمينا.”

ومن الجدير بالذكر أن بنك الامارات دبي الوطني - مصر يمتلك شبكة فروع تغطي 62 فرعا داخل مصر، كما يمتلك أكثر من 345 ماكينة صراف آلي لإتاحة التواصل مع عملائه في مختلف أنحاء الجمهورية.