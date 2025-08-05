غرق طفلين في مياه إحدى الترع بالقليوبية

لقي طفلين شقيقين مصرعهما، في حادث غرق مؤسف في مياه إحدى الترع القريبة من قرية عزبة مشتهر التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بوقوع حادث غرق بترعة عزبة مشتهر، وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ، حيث تم انتشال جثماني الطفلين.

وقد تبين أن الضحيتين هما: "محمد ط. م، 8 سنوات، أحمد ط. م، 6 سنوات، ويُقيمان بعزبة مشتهر.

وتم نقل الجثمانين إلى مشرحة مستشفى قها التخصصي، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.