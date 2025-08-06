قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كامل الوزير: تشغيل فرع دائم للمجمعة المصرية لتأمين المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء
غسلت 15 مليون جنيه.. 5 معلومات لا تعرفها عن سوزي الأردنية
مصر تبحث مع إيران والوكالة الذرية استئناف مفاوضات البرنامج النووي
منتخب ناشئي اليد يستهل مشواره في بطولة العالم بمواجهة نظيره الكوري الجنوبي
تعاون بين الصحة والتعليم العالي لعلاج الأورام السرطانية
بسبب الحرب على غزة.. فريق ألماني يتراجع عن التعاقد مع مهاجم إسرائيلي
وضع حجر أساس لأول مصنعين هنديين في وادي التكنولوجيا شرق الإسماعيلية باستثمارات 40 مليون دولار
من خدش الحياء لغسيل الأموال.. أزمة جديدة تواجه مشاهير التيك توك المحبوسين
قبلات وأحضان.. مصطفى كامل يعلق بقوة على حفل راغب علامة
البرهان: سنعيد الخرطوم لما كانت عليه والأمل للسودانيين
غسلت 15 مليون جنيه حصيلة ترويج فيديوهات مسيئة.. بلوجر تواجه هذه العقوبة
تحرك عاجل.. القصة الكاملة لاستقالة نواب النساء والتوليد في جامعة طنطا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

ثقة متزايدة بالاقتصاد المصري.. احتياطي النقد الأجنبي يقترب من 50 مليار دولار

ثقة متزايدة بالاقتصاد المصري.. واحتياطي النقد الأجنبي يقترب من 50 مليار دولار
ثقة متزايدة بالاقتصاد المصري.. واحتياطي النقد الأجنبي يقترب من 50 مليار دولار
إسراء عبدالمطلب

في مؤشّر جديد على تحسُّن مؤشرات الاقتصاد الكلي، أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، الصادرة الثلاثاء، ارتفاعًا جديدًا في صافي الاحتياطيات الأجنبية بنهاية يوليو 2025، ليصل إلى 49.036 مليار دولار، مقارنة بـ 48.7 مليار دولار في يونيو السابق.

ويمثل هذا الارتفاع امتدادًا لاتجاه تصاعدي شهده الاحتياطي النقدي منذ بداية العام، في ظل جهود حكومية لتعزيز الموارد الأجنبية واستعادة الاستقرار النقدي في البلاد.

ارتفاع ملحوظ في الاحتياطي الأجنبي:

أوضح البنك المركزي المصري أن صافي احتياطي النقد الأجنبي ارتفع بمقدار 335.8 مليون دولار خلال يوليو فقط، ما يعكس استمرار تدفق الموارد الأجنبية، واستقرار أداء القطاعات الداعمة للعملة الصعبة.

وكان هذا الارتفاع مدفوعًا بعاملين أساسيين:

  • زيادة في احتياطيات الذهب بقيمة 53 مليون دولار
  • قفزة في حيازات العملات الأجنبية بقيمة 140 مليون دولار

وتُعد هذه الأرقام دلالة على تحسُّن نسبي في الميزان الخارجي لمصر، إلى جانب فعالية السياسات النقدية التي يتبعها البنك المركزي، في ظل بيئة اقتصادية دولية لا تزال تواجه تحديات متعددة.

أعلى مستوى منذ سنوات

يُعد هذا المستوى من الاحتياطي الأجنبي الأعلى منذ سنوات، حيث ارتفع بنحو 1.2 مليار دولار خلال الثلاثة أشهر الأخيرة فقط.

ففي مايو 2025، بلغ الاحتياطي حوالي 47.82 مليار دولار، ثم واصل صعوده حتى تجاوز حاجز الـ49 مليار دولار بنهاية يوليو، ما يشير إلى وتيرة نمو متسارعة تدعم ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

تفاصيل أداء الذهب في الاحتياطي:

وفقًا لبيانات البنك المركزي، ارتفع رصيد الذهب المدرج باحتياطي النقد الأجنبي بقيمة 3 مليارات دولار خلال أول سبعة أشهر من عام 2025، محققًا نموًا بنسبة 28.1%.
وبلغت قيمة الذهب في الاحتياطي نحو 13.639 مليار دولار بنهاية يوليو، مقارنة بـ 10.644 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024.

وعلى أساس شهري، ارتفع رصيد الذهب من 13.586 مليار دولار في يونيو إلى 13.639 مليار دولار في يوليو، بمعدل نمو بلغ 0.4%.

أهمية الاحتياطي الأجنبي لمصر

يلعب الاحتياطي الأجنبي دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد المصري على عدة مستويات، من أبرزها:

  • تأمين احتياجات البلاد من السلع الاستراتيجية مثل الغذاء والوقود والمواد الخام
  • سداد الالتزامات الخارجية من أقساط وفوائد الدين الخارجي
  • دعم استقرار الجنيه المصري في مواجهة تقلبات السوق العالمي
  • تعزيز القدرة على امتصاص الصدمات الاقتصادية، لا سيما في فترات الأزمات أو التباطؤ في تدفقات النقد الأجنبي من مصادر رئيسية مثل:
    • السياحة
    • تحويلات المصريين العاملين بالخارج
    • الاستثمارات الأجنبية المباشرة
    • الصادرات

ويشير هذا النمو في الاحتياطي الأجنبي إلى تحسُّن نسبي في الوضع المالي الخارجي لمصر، وهو ما قد ينعكس إيجابًا على ثقة الأسواق والمستثمرين، ويمنح الحكومة مزيدًا من القدرة على إدارة التحديات الاقتصادية المتراكمة.

وتتجه الأنظار خلال الأشهر المقبلة إلى مدى قدرة الدولة على الحفاظ على هذا المسار التصاعدي، في ظل تقلبات الأسواق العالمية، وضغوط الدين الخارجي، واحتياجات تمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.

البنك المركزي البنك المركزي المصري الاحتياطيات الأجنبية الاحتياطي الأجنبي الاحتياطي النقدي المركزي المصري احتياطيات الذهب الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سلمي محمد وصفي

وداعًا ملاك الثانوية.. الفيوم تودّع «سلمى» في صمت مُوجع والسوشيال ميديا تنتفض

تركي ال شيخ

تركي آل الشيخ يُفاجئ الجميع بقرارات جديدة حول موسم الرياض القادم

جامعة طنطا

ماذا يحدث في جامعة طنطا؟ استقالات بالجملة لنواب النساء والتوليد

الدواجن

أكثر من 15 جنيهًا | تراجع أسعار الدواجن بالأسواق.. وهذا ثمن الكيلو الآن

مدحت تيخا

حسبي الله ونعم الوكيل.. مدحت تيخا يثير الجدل ويكشف تفاصيل تعرّضه للنصب

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 6 أغسطس 2025 في محطات الوقود

وزارة الداخلية

مصدر أمني يكشف فبركة عناصر الإخوان فيديو إباحيًا لشخصين زعموا أنهما ضباط بالداخلية

أسعار الدواجن والبيض

بورصة الدواجن | تحرك أسعار الفراخ والبانيه بالأسواق الآن

ترشيحاتنا

ميدو

ميدو يوجه رسائل لجماهير الزمالك: "عندي ثقة في موسم ناجح"

شوبير

شوبير: صفقة جناح الزمالك تفشل بسبب تمسك بيراميدز بنجومه

لاعب الكيان شون وايزمان

دعا لـ"محو غزة".. ناد ألماني يتراجع عن ضم لاعب إسرائيلي

بالصور

متهمة بغسل 15 مليون جنيه.. شاهد| صور سوزي الأردنية قبل الشهرة وبعدها

غسلت أموالها بـ15 مليون جنيه.. شاهد صور سوزي الأردنية قبل الشهرة وبعد!
غسلت أموالها بـ15 مليون جنيه.. شاهد صور سوزي الأردنية قبل الشهرة وبعد!
غسلت أموالها بـ15 مليون جنيه.. شاهد صور سوزي الأردنية قبل الشهرة وبعد!

صحة الشرقية تقدم الخدمة الطبية لـ مليون و600 ألف مواطن خلال21 يوما

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

إزالة التعديات بالبناء المخالف في الشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

مع انخفاض سعرها.. دليلك الشامل لعمل مربي الطماطم في المنزل

مع انخفاض سعرها.. دليلك الشامل لعمل مربي الطماطم في المنزل
مع انخفاض سعرها.. دليلك الشامل لعمل مربي الطماطم في المنزل
مع انخفاض سعرها.. دليلك الشامل لعمل مربي الطماطم في المنزل

فيديو

سوزي الأردنية

طارق سابها ومونلي أنتيمها.. حكاية سوزي الأردنية حتى الحبس

سوزي الأردنية

مكنش قصدي.. سوزي الأردنية تنهار بعد 6 ساعات من التحقيق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

المزيد