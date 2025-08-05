القاهرة تستضيف البطولة العربية للحساب الذهني بمشاركة 10 دول.. الخميس المقبل

تنطلق يوم الخميس المقبل الموافق 7 أغسطس 2025 فعاليات النسخة الثالثة من البطولة العربية للحساب الذهني، بمشاركة واسعة من 10 دول عربية، وذلك في مركز تدريب المنتخبات القومية بالمعادي، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، وينظمها الاتحاد المصري للتنمية الذهنية للنشء برئاسة اللواء محمد مندور، وتستمر حتى يوم السبت 9 أغسطس الجاري.

ويشارك في البطولة لاعبات ولاعبون من مختلف الأعمار يمثلون دولًا عربية عدة، من بينها مصر، لبنان، العراق، الجزائر، تونس، والسودان، حيث يتنافسون في مجالات الحساب الذهني وفق قواعد ومعايير دقيقة تعكس التميز الذهني والقدرات العقلية العالية للمشاركين، في أجواء يسودها التحدي والتفاعل الإيجابي بين أبناء الوطن العربي.

وأكد اللواء محمد مندور، رئيس الاتحاد المصري للتنمية الذهنية للنشء، أن هذه النسخة تمثل محطة مهمة على طريق استضافة مصر لبطولة العالم للحساب الذهني في ديسمبر المقبل، موضحًا أن البطولة الحالية تحظى بزخم عربي لافت يعكس تنامي الاهتمام على مستوى المنطقة بالأنشطة الذهنية والرياضات العقلية.

وأشار إلى أن مصر باتت في مقدمة الدول العربية في هذا المجال، وتسعى من خلال هذه الاستضافة إلى تعزيز موقعها الريادي من خلال حسن التنظيم وتقديم نموذج تنافسي قوي.

وأضاف مندور أن الاتحاد المصري استطاع خلال السنوات الماضية تنظيم عدد من البطولات المحلية والمسابقات التخصصية في الحساب الذهني والذاكرة ومكعب روبيك، الأمر الذي ساهم في بناء قاعدة قوية من الناشئين والناشئات، وتكوين منتخب مصري واعد قادر على المنافسة إقليميًا ودوليًا.

من جانبه، أعرب الدكتور الجندي شاكر، نائب رئيس الاتحاد، عن فخره واعتزازه بإقامة هذه النسخة من البطولة في مصر، مشيرًا إلى أن المشاركة الواسعة من الدول العربية تؤكد نجاح الاتحاد في ترسيخ ثقافة الحساب الذهني كأداة تعليمية فعالة، تسهم في صقل مهارات التفكير والتحليل والابتكار لدى الأطفال والشباب.

ولفت شاكر إلى أن البطولة لا تقتصر على التنافس فحسب، بل تفتح أيضًا آفاقًا للتواصل العربي وتبادل الخبرات في مجالات التعليم الذهني، مشددًا على أهمية دمج هذه الأنشطة ضمن مناهج التعليم الرسمية في الدول العربية.

ومن المقرر أن يُقام الحفل الختامي للبطولة صباح السبت 9 أغسطس في تمام الساعة التاسعة والنصف، بحضور عدد من كبار المسؤولين، في مقدمتهم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والوزير المفوض فيصل غسال مدير إدارة الشباب والرياضة بجامعة الدول العربية، والدكتورة سمية السيد مساعد الأمين العام لمنظمة الألكسو، إلى جانب ممثلين عن اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة ومجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، وذلك في تأكيد واضح على أهمية هذه البطولة على المستويين المحلي والعربي.

وفي ختام تصريحاته، توجه اللواء محمد مندور بالشكر إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على دعمه ورعايته المتواصلة لأنشطة الاتحاد، مؤكدًا أن هذا الدعم يعكس رؤية الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يولي اهتمامًا كبيرًا بالاستثمار في عقول النشء، ويؤمن بأن التعليم والتنشئة الذهنية المتوازنة هما السبيل الأمثل لبناء مجتمع قائم على المعرفة والتنمية المستدامة.