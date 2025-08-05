سري للغاية| أحمد موسى يعرض وثائق إخوانية لتهجير الشعب الفلسطيني بالتنسيق مع الموساد

يقدم الإعلامي أحمد موسى بث مباشر في حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي على فضائية صدى البلد.





ومن المقرر أن يناقش الإعلامي أحمد موسى في حلقة اليوم من «على مسئوليتي» عدد من الملفات المحلية والعالمية، ولعل أبرزها، المستجدات في الساحة الإقليمية والدولية.

كما يناقش الإعلامي أحمد موسى انتخابات مجلس الشيوخ، المقامة يومي الاثنين والثلاثاء.

استعرض الإعلامي أحمد موسى، وثائق سرية للغاية من لجنة التوجيهات العليا التابعة لجماعة الأخوان.

هذه الوثائق تحدثت عن تحقيق مخطط تهجير الشعب الفلسطيني وفتح معبر رفح لتحقيق التهجير، مشيرا إلى أن هذا الأمر يتم بالتنسيق بين الموساد الإسرائيلي والإخوان.