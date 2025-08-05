منتحب مصر مواليد 2007 يواصل التدريبات

يواصل المنتخب الوطني مواليد 2007 تدريباته لليوم الثالث على التوالي خلال معسكره في مركز المنتخبات الوطنية استعداداً للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا تحت 20 عاماً.

وطالب وائل رياض المدير الفني اللاعبين بالحفاظ على مستواهم والوصول لأقصى درجات التركيز خلال هذا المعسكر الذي يحمل أهمية كبيرة كونه الأول للمنتخب.

ومن المقرر أن تخوض المجموعة الأولى تقسيمة فيما بينها يوم الخميس المقبل في ختام المعسكر المفتوح وفقا لخطة الجهاز الفني، حيث تم تقسيم اللاعبين لمجموعتين، حيث تتواجد في المعسكر الحالي المجموعة الأولى، بينما يقام معسكر المجموعة الثانية خلال الفترة 9 حتى 13 أغسطس.