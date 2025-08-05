الأهلي يعود للتدريبات استعدادا لمواجهة مودرن سبورت بالدوري

عاد الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي للتدريبات اليوم استعدادا لمواجهة مودرن سبورت المقرر لها السبت المقبل في الجولة الأولى من منافسات مسابقة الدوري الجديد 2025-2026.

وكان الاسباني خوسيه ريبييرو المدير الفني منح لاعبيه راحة سلبية امس عقب خوض مواجهتين وديتين باستاد السلام في ذات اليوم مساء الأحد امام منتخب الشباب ثم بتروجيت.

وفاز فريق الأهلي على منتخب الشباب قبل ان يتعادل 2-2 مع بتروجيت، واشاد ريبييرو بالتجارب الودية التي خاضها الفريق طوال فترة الإعداد حيث وضع يديه على التشكيلة التي سيخوض بها المباريات المقبلة سواء بالدوري أو أي مسابقة أخري، وأثني المدير الفني علي أداء فريقه، مشدداً على أن المرحلة المقبلة لن تقبل سوى بالتركيز الشديد.