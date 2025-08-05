موعد إعلان نتائج انتخابات مجلس الشيوخ.. رئيس الهيئة يكشف

قال المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن النتائج الرسمية لانتخابات مجلس الشيوخ ستُعلن يوم الثلاثاء 12 أغسطس الجاري، بعد استكمال إجراءات الفرز وتجميع الأصوات من الداخل والخارج.

وأضاف بدوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “90 دقيقة”، عبر فضائية “المحور”، أن نجاح الانتخابات يعود إلى منظومة متكاملة عملت بتناسق، مؤكدًا أن وزارة الخارجية قامت بجهود كبيرة في التنسيق مع السفارات بالخارج، بينما تولت وزارة الداخلية مسؤولية التأمين الكامل لجميع المقار الانتخابية.

وتابع رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة الوطنية تابعت بشكل دقيق سير العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن التصويت في الخارج انتهى، وتم تسليم الحصر العددي إلى الهيئة، لكنه لن يُعلن إلا متزامنًا مع نتائج التصويت في الداخل، وفق الإجراءات القانونية المتبعة.