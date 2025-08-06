تيدي أوكو يتصدّر ترند «إكس» بعد إنهاء تعاقده مع الزمالك بالتراضي

تصدّر اللاعب الفرنسي تيدي أوكو، لاعب لوزيرن السويسري، ترند موقع "إكس" (تويتر سابقًا)، بعد إعلان نادي الزمالك إنهاء تعاقده مع اللاعب، عقب اتفاق رسمي يضمن الحقوق الأدبية والمادية للنادي الأبيض.

ونجح الزمالك في تسوية أزمته مع اللاعب الفرنسي تيدي أوكو وناديه لوزيرن السويسري، حيث حصل على مبلغ مالي يُقدر بـ250 ألف دولار، مقابل التنازل عن الحقوق المتعلقة بتوقيع اللاعب وعدم استكمال التعاقد.

وجاءت ردود أفعال جماهير الزمالك كالتالي: "خزينة الزمالك تنتعش".. "هنشوف زمالك جديد".. "ملف الكرة على الطريق الصحيح مع جون إدوارد" .

وأعلن نادي الزمالك، بعد اتصالات ودية مع نادي لوزيرن السويسري، عن توصله إلى اتفاق رسمي يتضمّن مقابلًا ماديًا يضمن حقوق النادي من كافة الجوانب، فيما يخص تعاقده مع اللاعب الفرنسي تيدي أوكو.

وحيث إن نادي الزمالك قد سلك كل القنوات الشرعية، واتخذت الإدارة الرياضية، بقيادة جون إدوارد، الخطوات الرسمية الصحيحة، فقد كان من اللازم التمسك بكافة الحقوق المعنوية والمادية، في ظل عدم وفاء اللاعب المذكور أعلاه ببنود الاتفاق المُوقّع من جانبه ومن جانب ناديه "لوزيرن"، الذي يمتلك عقد اللاعب.

وبعد مفاوضات ودية، توصل نادي الزمالك إلى اتفاق رسمي يضمن حقوقه الأدبية والمادية، وقرر السماح للاعب بالرحيل وعدم إكمال التعاقد.