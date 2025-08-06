قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استشهاد 20 فلسطينيًا بعد انقلاب شاحنة مساعدات عليهم
زيارة رعوية للأنبا مينا لكنيسة "العذراء وأبي سيفين" بعبد القادر بحري
رئيس اللجنة العامة بالجيزة: إعلان نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ ظهر اليوم | صور
80 عامًا على ضرب هيروشيما .. تعرف على عدد الناجين من القصف الذري الأمريكي
تيدي أوكو يتصدّر ترند «إكس» بعد إنهاء تعاقده مع الزمالك بالتراضي
مؤشرات | «مستقبل وطن» يكتسح في بورسعيد .. وزايد وغنام إعادة بالإسماعيلية
محمد سليمان مديرًا عامًا للإعلام بوزارة البترول
هل نسيان قراءة سورة بعد الفاتحة يوجب سجود السهو؟.. اعرف حكم الشرع
وزير البترول يصدر حركة تنقلات وتكليفات جديدة لقيادات القطاع | تفاصيل
إسرائيل تعدم تماسيح في الضفة الغربية المحتلة بعد عقود من الإهمال والجوع |فيديو
أستاذ قانون دستوري: المشهد في انتخابات مجلس الشيوخ كان مُشرّفًا |فيديو
أعلى سعر لصرف الدولار بالبنوك اليوم الأربعاء 6-8-2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل نسيان قراءة سورة بعد الفاتحة يوجب سجود السهو؟.. اعرف حكم الشرع

سجود السهو
سجود السهو
أحمد سعيد

الصلاة هي عماد الدين لذا تكثر بشأنها أسئلة الناس رغبةً منهم في فهم كل الأحكام الفقهية التي تتعلق بالصلاة، ومن أبرز المواضيع التي يستاءل عنا الناس هي سجود السهو حيث تتبادر إلى أذهان كثيرا هو هل نسيان قراءة سورة بعد الفاتحة يوجب سجود السهو؟ حيث قد ينسى المصلي قراءة سورة بعد الفاتحة في الصلاة، فهل يلزمه ذلك سجود السهو.

هل نسيان قراءة سورة بعد الفاتحة يوجب سجود السهو؟

وفي إطار الإجابة عن هذا التساؤل، أكد الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن من الأمور التي لا توجب سجود السهو هي أن المصلي قد ينسى مثلا قراءة التسابيح في السجود أو الدعاء بعد القيام من الركوع أو السجود فهذه جميعها لا تحتاج لسجود السهو.

وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء، في تصريحات تلفزيونية له، أن المرء إذا نسي السورة بعد الفاتحة في الركعتين الأولى والثانية أو الدعاء بين السجدتين، فهنا لا يسجد أيضًا للسهو. 

ما حكم من نسي سجود السهو؟

وكان الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أكد أن السهو في الصلاة ينقسم إلى أنواع، منها ما يكفي فيه سجود السهو، ومنها ما لا يجبره السجود وحده.

وتابع أمين الفتوى في دار الإفتاء "مثلًا نسيان ركعة لا يعوّضه سجود السهو فقط، بل يجب الإتيان بالركعة الناقصة، ثم يُسجد للسهو قبل التسليم أو بعده، أما ترك التشهد الأوسط، فيكفي فيه سجود السهو فقط، دون حاجة لزيادة ركعات".

وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء أن مَن نسي سجود السهو فصلاته تظل صحيحة لأنه سنة.

حالات سجود السهو في الصلاة

وبين أنه شرع سجود السهو في الحالات الآتية :

  1. إذا سلم قبل إتمام الصلاة 
  2. عند الزيادة عن الصلاة 
  3. عند نسيان التشهد الأول، أو نسيان سنة من سنن الصلاة 
  4. عند الشك في عدد ركعات الصلاة، كان شك، صلى واحدة أو اثنتين، يجعلها واحدة، ويسجد للسهو .

ماذا يقال في سجود السهو؟

وكان الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية بين إن سجود السهو يقوم به الفرد بعد التشهد الأخير وقبل التسليم.

وأشار إلى أن الوارد في السجود للصلاة هو تكرار قول: « سبحان ربي الأعلى» ثلاثُ مرات ثم يكبر الفرد ثم يسجد مره أخرى ويقول “سبحان ربى الأعلى ”.

وأضاف أن بعض أهل العلم استحبوا أن يقول المسلم إذا سجد للسهو: « سبحان من لا ينام ولا يسهو»، إن كان سجوده للسهو بسببٍ غير متعمد.

ويُعد سجود السهو من السنن المستحبة لتعويض السهو أو الشك أثناء الصلاة.

الصلاة سجود السهو السهو الفاتحة هل نسيان قراءة سورة بعد الفاتحة يوجب سجود السهو ما حكم من نسي سجود السهو نسيان سجود السهو السجود حالات سجود السهو في الصلاة ماذا يقال في سجود السهو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطالبة المتوفية

وفاة طالبة ثانوي في حادث أليم.. وإدارتها التعليمية تنعيها ببيان

مسرح الجريمة

أنهى حياته شاب.. ننشر لحظة نقل جثمان صغير المهندسين لمشرحة زينهم.. فيديو

المحكمة الدستورية

قرار عاجل في دعوى عدم دستورية فقرة بقانون الإيجار القديم بشأن حالات الطرد

إبراهيم شيكا

أرملة إبراهيم شيكا تخرج عن صمتها.. وتكشف السبب الحقيقي للوفاة

المولد النبوي الشريف 2025

قريباً.. 3 أيام إجازة المولد النبوي 2025

الدولار

رسميا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك

مسرح الجريمة

خاص| كان بيلعب ومبسوط .. الظهور الأخير لـ «عبدالرحمن» صغير سوبر ماركت المهندسين قبل رحيله بـ دقائق .. فيديو

تنسيق الجامعات 2025

قائمة كليات تقبل من 50% لطلاب تنسيق الجامعات 2025 .. تعرف عليها

ترشيحاتنا

أرشيفية

اخرجوا من غزة.. مئات المتظاهرين الإسرائيليين يغلقون طرق تل أبيب

أرشيفية

رئيس الحكومة اللبنانية: تكليف الجيش بوضع خطة لحصر السلاح بيده قبل نهاية العام

أرشيفية

خلاف حاد بين نتنياهو ورئيس أركانه خلال مشاورات أمنية بشأن غزة

بالصور

اقترب المولد النبوي 2025.. تعلمي طريقة السمسمية في المنزل بأقل التكاليف

طريقة عمل السمسمية
طريقة عمل السمسمية
طريقة عمل السمسمية

رغم فوائده.. هؤلاء الأشخاص عليهم تجنب شرب ماء الليمون

أشخاص ممنوعين من شرب ماء الليمون
أشخاص ممنوعين من شرب ماء الليمون
أشخاص ممنوعين من شرب ماء الليمون

فاكهة الصحراء المعجزة.. التين الشوكي بين الفوائد الصحية والمخاطر الخفية

فوائد التين الشوكي
فوائد التين الشوكي
فوائد التين الشوكي

جريمة هزت المهندسين .. إنهاء حياة طفل بطريقة بشعة في سوبر ماركت| السبب صادم

مقتل طفل
مقتل طفل
مقتل طفل

فيديو

مصطفي كامل وراغب علامة

بادل المعجبة الحضن|مصطفي كامل يعلق عن أزمة راغب علامة ونقابة المهن الموسيقية |فيديو

مسرح الجريمة

خاص| كان بيلعب ومبسوط .. الظهور الأخير لـ «عبدالرحمن» صغير سوبر ماركت المهندسين قبل رحيله بـ دقائق .. فيديو

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

بعد التصديق عليه.. إزاي تحسب الزيادة في قانون الإيجار القديم؟

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

موعد رفع القيمة الإيجارية بعد التصديق على قانون الإيجار القديم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

المزيد