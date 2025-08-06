هل نسيان قراءة سورة بعد الفاتحة يوجب سجود السهو؟.. اعرف حكم الشرع

الصلاة هي عماد الدين لذا تكثر بشأنها أسئلة الناس رغبةً منهم في فهم كل الأحكام الفقهية التي تتعلق بالصلاة، ومن أبرز المواضيع التي يستاءل عنا الناس هي سجود السهو حيث تتبادر إلى أذهان كثيرا هو هل نسيان قراءة سورة بعد الفاتحة يوجب سجود السهو؟ حيث قد ينسى المصلي قراءة سورة بعد الفاتحة في الصلاة، فهل يلزمه ذلك سجود السهو.

هل نسيان قراءة سورة بعد الفاتحة يوجب سجود السهو؟

وفي إطار الإجابة عن هذا التساؤل، أكد الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن من الأمور التي لا توجب سجود السهو هي أن المصلي قد ينسى مثلا قراءة التسابيح في السجود أو الدعاء بعد القيام من الركوع أو السجود فهذه جميعها لا تحتاج لسجود السهو.

وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء، في تصريحات تلفزيونية له، أن المرء إذا نسي السورة بعد الفاتحة في الركعتين الأولى والثانية أو الدعاء بين السجدتين، فهنا لا يسجد أيضًا للسهو.

ما حكم من نسي سجود السهو؟

وكان الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أكد أن السهو في الصلاة ينقسم إلى أنواع، منها ما يكفي فيه سجود السهو، ومنها ما لا يجبره السجود وحده.

وتابع أمين الفتوى في دار الإفتاء "مثلًا نسيان ركعة لا يعوّضه سجود السهو فقط، بل يجب الإتيان بالركعة الناقصة، ثم يُسجد للسهو قبل التسليم أو بعده، أما ترك التشهد الأوسط، فيكفي فيه سجود السهو فقط، دون حاجة لزيادة ركعات".

وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء أن مَن نسي سجود السهو فصلاته تظل صحيحة لأنه سنة.

حالات سجود السهو في الصلاة

وبين أنه شرع سجود السهو في الحالات الآتية :

إذا سلم قبل إتمام الصلاة عند الزيادة عن الصلاة عند نسيان التشهد الأول، أو نسيان سنة من سنن الصلاة عند الشك في عدد ركعات الصلاة، كان شك، صلى واحدة أو اثنتين، يجعلها واحدة، ويسجد للسهو .

ماذا يقال في سجود السهو؟

وكان الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية بين إن سجود السهو يقوم به الفرد بعد التشهد الأخير وقبل التسليم.

وأشار إلى أن الوارد في السجود للصلاة هو تكرار قول: « سبحان ربي الأعلى» ثلاثُ مرات ثم يكبر الفرد ثم يسجد مره أخرى ويقول “سبحان ربى الأعلى ”.

وأضاف أن بعض أهل العلم استحبوا أن يقول المسلم إذا سجد للسهو: « سبحان من لا ينام ولا يسهو»، إن كان سجوده للسهو بسببٍ غير متعمد.

ويُعد سجود السهو من السنن المستحبة لتعويض السهو أو الشك أثناء الصلاة.