أحكام سجود السهو في الصلاة.. الأزهر للفتوى يوضح

كشف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عبر موقعه الرسمي، عن أحكام سجود السهو في الصلاة.

حكم سجود السهو

وقال الأزهر للفتوى إن سجود السهو سنة، شُرع لجبر الخلل الذي يحدث في الصلاة من زيادة أو نقصان.

كيفية سجود السهو

وأوضح أن سجود يكون سجدتان يسجدهما المصلى، قبل السلام أو بعده فقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِى صَلاَتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلاَثًا أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلاَتَهُ وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِتْمَامًا لأَرْبَعٍ كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ) رواه مسلم، وفي الصحيحين , قصة ذي اليدين , أنه صلى الله عليه وسلم، سجد بعدما سلم .

متى يكون سجود السهو فى الصلاة

وبين أنه شرع سجود السهو في الحالات الآتية :

(1) إذا سلم قبل إتمام الصلاة

(2) عند الزيادة عن الصلاة

(3) عند نسيان التشهد الأول، أو نسيان سنة من سنن الصلاة

(4) عند الشك في عدد ركعات الصلاة، كان شك، صلى واحدة أو اثنتين، يجعلها واحدة، ويسجد للسهو .

طريقة أداء سجود السهو في الصلاة

قال الشسخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية إن سجود السهو يقوم به الفرد بعد التشهد الأخير وقبل التسليم

ما يقال في سجود السهو

واشار الى أن الوارد في السجود للصلاة هو تكرار قول: « سبحان ربي الأعلى» ثلاثُ مرات ثم يكبر الفرد ثم يسجد مره أخرى ويقول “سبحان ربى الأعلى ”.



وأضاف أن بعض أهل العلم استحبوا أن يقول المسلم إذا سجد للسهو: « سبحان من لا ينام ولا يسهو»، إن كان سجوده للسهو بسببٍ غير متعمد.

ويُعد سجود السهو من السنن المستحبة لتعويض السهو أو الشك أثناء الصلاة.