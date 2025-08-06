خسائر جماعية في مؤشرات البورصة الأميركية بسبب تداعيات الرسوم الجمركية

أغلقت المؤشرات الأميركية على خسائر جماعية في جلسة الثلاثاء بعد أن أشارت عدة شركات إلى التداعيات السلبية للرسوم الجمركية في نتائجها المالية أو توقعاتها.

وقد حذّرت شركة Caterpillar من خسارة قد تصل إلى 1.5 مليار دولار في عام 2025، كما تأثرت نتائج Yum Brands سلباً بعد أن حدّت الرسوم التجارية الباهظة من إنفاق المستهلكين.

وخفضت شركة Marriott الدولية توقعاتها السنوية بسبب تباطؤ الطلب على السفر.

من حانبه صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة قد تفرض "رسوماً جمركية صغيرة" على واردات الأدوية قبل زيادتها لاحقاً.

كما أشار إلى إعلان عن رسوم جمركية على أشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية خلال "الأسبوع المقبل أو نحو ذلك".

أداء المؤشرات الأميركية الرئيسية

تراجع مؤشر داو جونز بنسبة 0.1% أي ما يعادل نحو 62 نقطة في جلسة الثلاثاء ليغلق عند مستويات 44111 نقطة.

وتراجع مؤشر S&P500 بنسبة 0.5% ليفقد مستويات 6300 نقطة.

كما تراجع مؤشر ناسداك المركب بنحو 0.7% ليفقد مستويات 21000 نقطة.

وفي آخر البيانات الاقتصادية، انخفض مؤشر مديري المشتريات غير الصناعي إلى 50.1 نقطة الشهر الماضي من 50.8 نقطة في يونيو، نتيجةً لتغيرات طفيفة في الطلبات وضعف التوظيف، إلى جانب ارتفاع تكاليف المدخلات.