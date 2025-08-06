التمثيل التجاري يشارك في جلسة تدريبية للتأهيل للتصدير للأسواق الأفريقية

شارك قطاع شئون الدول والمنظمات الأفريقية ووحدة الكوميسا بالتمثيل التجاري في الجلسة التدريبية التي نظمها مركز تدريب التجارة الخارجية التابع لوزارة التجارة والصناعة، ضمن فعاليات برنامج "أسس النفاذ للأسواق الدولية والتصدير"، وذلك يوم 5 أغسطس الجاري، تحت شعار "التدريب خطوة نحو التصدير". وتهدف الجلسة إلى إعداد جيل جديد من المصدرين المؤهلين للنفاذ إلى الأسواق العالمية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.

ركزت فعاليات اللقاء على آليات النفاذ للأسواق الأفريقية، بمشاركة عدد من رؤساء المكاتب التجارية المصرية في الدول الأفريقية عبر تقنية الفيديو كونفرانس. واستعرض الوزير المفوض التجاري راجي نبيل عدلي، نائب مدير شئون أفريقيا بالتمثيل التجاري، دور الجهاز ومكاتبه في دعم المصدرين المصريين من خلال إتاحة الفرص التصديرية وإعداد التقارير التسويقية وتنظيم البعثات التجارية والخدمات الأخرى الداعمة.

وشهدت الجلسة حضوراً مكثفاً من المصدرين المصريين الراغبين في التوسع بالأسواق الأفريقية، خاصة في قطاعات واعدة مثل الأسمدة، الحاصلات الزراعية، التعبئة والتغليف، المنسوجات القطنية، مواد البناء، والمنتجات الغذائية. وتم التركيز على تأهيل المصدرين وأصحاب المشروعات للتعامل مع آليات وتقنيات التصدير وتعزيز التواجد التجاري والاستثماري المصري في القارة الأفريقية.

كما أجرت المكاتب التجارية المصرية بدول أفريقيا مداخلات مباشرة للرد على استفسارات المشاركين بشأن أفضل السبل لتعزيز التواجد المصري، واستعرضت أبرز الفرص والتحديات التي تواجه المصدرين، وكيفية الاستفادة من خدمات التمثيل التجاري لدعم تنافسية المنتجات المصرية. ويعد هذا اللقاء الثاني من نوعه الذي يشارك فيه التمثيل التجاري ضمن برنامج إعداد جيل مؤهل من المصدرين للأسواق الخارجية، ولا سيما السوق الأفريقي.