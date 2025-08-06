حريق يلتهم سيارة أعلى طريق المحور ونجاة قائدها

اندلع حريق في سيارة ميكروباص على طريق المحور أمام القادم من مدينة السادس من أكتوبر وفي طريقه إلى المهندسين، وعلى الفور تم السيطرة عليها دون إصابات.

تلقت غرفة النجدة بلاغا باشتعال النيران في سيارة اعلى طريق المحور في الاتجاه القادم من ٦ اكتوبر، تم الدفع بسيارة اطفاء واخماد النيران بالسيارة.

وتمكن رجال المرور من اعادة تسيير حركة الطريق مرة اخرى ورفع السيارة المحترقة.

وعززت الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين مع انتشار الخدمات المرورية أعلى المحاور والطرق، للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصدونها.