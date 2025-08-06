محافظ المنوفية يقرر صرف مساعدات مالية وعينية عاجلة لعدد من الحالات الإنسانية

عقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية لقاءً بعدد من المواطنين للاستماع إلى شكواهم ووضع الحلول المناسبة لهم ، بحضور المهندس رشدي عمر رئيس شركة مياه الشرب والصحي ، المهندس ناصر عجلان رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف ، الأستاذ عماد سعيد مدير مديرية العمل بالمنوفية ، مديري الإدارة العامة للتخطيط العمراني والتفتيش والمتابعة بالديوان العام .

في بداية اللقاء ، قرر محافظ المنوفية صرف مساعدات مالية وعينية عاجلة لعدد من الحالات الإنسانية بنواحي شبين الكوم وأشمون ومنوف مراعاة لظروفهم الصحية والمعيشية ، مكلفاً مدير مديرية العمل ببحث إمكانية توفير فرص عمل مناسبة لحالتين بالقطاع الخاص لتوفير مصدر رزق لهم .

كما إستمع محافظ المنوفية لشكوي أهالي قرية كفر شبرا بلولة بمنوف يتضررون من عدم إنهاء إجراءات تشغيل خدمات الصرف الصحي بالقرية ، وعلى الفور كلف المحافظ رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ورئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي باتخاذ الإجراءات اللازمة وسرعة نهو كافة الملاحظات خلال أسبوع للإرتقاء بمستوي جودة الخدمات ، كما كلف المحافظ إدارة التفتيش والمتابعة بالديوان العام بفحص شكوى مواطن يتضرر من تعنت موظفي الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف في عدم إستكمال إجراءات ملف التصالح الخاص به .

فيما إستمع محافظ المنوفية لشكوي موظفة بإحدى الجمعيات الأهلية تلتمس صرف مستحقاتها المالية لمواجهة غلاء المعيشة ، موجهاً مديري مديريات التضامن الإجتماعي والعمل بتشكيل لجنة لفحص موقف الجمعية والعرض عليه ، كما وجه المحافظ الإدارة العامة للتخطيط العمراني بفحص شكوى مواطن من ناحية ميت عافية علي الطبيعة يلتمس تعديل عرض الشارع الخاص به وفقاً للمخططات التفصيلية تحقيقاً للصالح العام .