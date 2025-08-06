بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية.. وزير الشباب يوجه بتشكيل لجنة تقييم للأنشطة الرياضية

التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم، بأعضاء اللجنة العلمية في المجلس العلمي، لبحث مستجدات الأعمال والاطلاع علي ما تم القيام به خلال الفترات الماضية وايضاً في ضوء المتابعة الدورية والمستمرة التي يحرص عليها الوزير منذ تشكيل المجلس العلمي في مايو الماضي تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية لضبط وتطوير العمل بمنظومة الرياضة المصرية.

وتطرق الاجتماع الي الاتفاق علي تشكيل لجنة تقييم ومتابعة من المجلس العلمي مشتركة بين الوزارة واللجنة الأولمبية المصرية مع دمج مشروع الجينوم مع اللجنة العلمية .

حضر الاجتماع من اعضاء اللجنة والمجلس العلمي المستشار علاء فؤاد والدكتور طارق رحمي والدكتور كمال درويش والدكتور حازم خميس وقيادات وزارة الشباب والرياضة.