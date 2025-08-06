قافلة مساعدات ضخمة تضم 200 شاحنة تصل غزة بدعم مصري وأممي وعربي

وصل صباح اليوم، الأربعاء، الفوج الخامس من القافلة التاسعة التي يسيرها الهلال الأحمر المصري إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، وذلك في إطار الجهود الإنسانية المصرية المستمرة لدعم الشعب الفلسطيني، بحسب ما أفاد به أحمد عبد الرازق، مراسل قناة "إكسترا نيوز" من الجانب المصري لمعبر رفح.

وأكد عبد الرازق أن هذه القوافل لا تقتصر فقط على الدعم المصري، بل تشمل أيضًا مساعدات مقدمة من منظمات دولية مثل اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية، إضافة إلى مساعدات من دول عربية ومن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، الذي أرسل مؤخرًا قافلة ضخمة من 200 شاحنة محملة بأكثر من 4,000 طن من المساعدات المتنوعة.

وتحمل الشاحنات لافتات كتب عليها: "من الشعب المصري إلى الشعب الفلسطيني الشقيق"، في مشهد إنساني يتكرر يوميًا على الطريق المؤدي إلى المعبر، وسط اصطفاف مستمر لشاحنات المساعدات التي تدخل تباعًا إلى غزة.