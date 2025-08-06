مركز الفرافرة: فتح باب التقديم في ثالث مراحل تقنين أوضاع المنازل القائمة

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، عن فتح باب قبول الطلبات المرحلة الثالثة المواطنين الراغبين في تقنين أوضاع المنازل القائمة بمنطقة قشنا بمدينة الفرافرة لبحثها عن طريق اللجان المختصة لتحديد مدي امكانية تقنين الاوضاع من عدمه، وذلك حتي يوم الثلاثاء 2 سبتمبر المقبل، تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد وتلبية لطلبات العديد من المواطنين.

وقال اللواء ياسر كمال رئيس مركز الفرافرة إن المستندات المطلوبة مبدئيا تتمثل فى طلب وفقاً للنموذج المعد بمعرفة المركز التكنولوجي وصورة بطاقة الرقم القومي سارية وكروكي موضحاً به الأحداثيات والأطوال وصورة من رخصة البناء وصورة من المستندات والعقود الدالة علي حيازة مقدم الطلب للعقار وإيصال مرافق حديث مياه - كهرباء - صورة من اخطار الملكية ان وجد).



وأضاف كمال أنه على المحرر لهم مخالفات بناء بدون ترخيص تقديم صورة من المحاضر المحررة ضدهم وتقدم الطلبات بالمركز التكنولوجي بديوان عام الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة وبصفة شخصية أو بتوكيل رسمي ولن يتم الالتفات لاي طلبات ترد قبل أو بعد الموعد أو المكان المحدد.