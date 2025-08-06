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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جنايات البحر الأحمر تحدد جلسة الحكم في قضية مقـ.ـتل سيدة على يد طليقها داخل مدرسة

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

قررت محكمة جنايات البحر الأحمر، برئاسة المستشار ماجد حميدة، تحديد جلسة 3 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم في واحدة من أبشع الجرائم التي شهدتها مدينة الغردقة، والمتهم فيها مدرس بقتل طليقته داخل حرم مدرسة الأحياء الرسمية المتميزة لغات شمال المدينة.

جريمة تهز الأوساط التعليمية والأسريّة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى أواخر العام الماضي، حين تحولت باحة إحدى المدارس إلى مسرح لجريمة بشعة، راح ضحيتها سيدة تدعى «ع. ش. ر» على يد طليقها «م. أ»، المدرّس المعار للعمل بإحدى الدول العربية. وقد ارتكب الجريمة مستخدمًا آلة حادة، سدد بها عدة طعنات قاتلة لعنق المجني عليها أثناء وجودها بالمدرسة لتقديم أوراق ابنتهما في مرحلة رياض الأطفال.

اعترافات المتهم.. خلافات عائلية ورفض الاستجابة لتحذيراته

النيابة العامة استمعت خلال التحقيقات إلى اعترافات تفصيلية من الجاني، الذي أقر بتتبعه لطليقته بعد سفره من محافظة المنيا إلى الغردقة، متذرعًا بوجود خلافات أسرية بينهما. وأوضح أنه سبق وأن طلب منها التوقف عن العمل في الغردقة، لكنها تجاهلت طلباته، مما دفعه – وفقًا لأقواله – للتخطيط للاعتداء عليها.

وفي يوم الحادث، علم بتوجه المجني عليها للمدرسة، فقام بانتظارها، ثم تسلل إلى داخل المبنى، وهاجمها وطعنها في رقبتها عدة مرات، حتى سقطت غارقة في دمائها وسط ذهول من الطلاب وأولياء الأمور.

تدخل الأهالي وتسليم الجاني

سرعة رد فعل أولياء الأمور المتواجدين داخل المدرسة حالت دون فرار المتهم، حيث تم ضبطه وتسليمه فورًا لقوات الشرطة التي حضرت إلى المكان عقب تلقي بلاغ من غرفة عمليات النجدة. وأُحيل المتهم إلى النيابة التي أمرت بحبسه احتياطيًا، قبل أن يتم تجديد حبسه وإحالته لمحكمة الجنايات.

متابعة أمنية وتحقيقات موسعة

وكان اللواء حسن عبدالعزيز، مدير أمن البحر الأحمر، قد تلقى بلاغًا بوقوع الجريمة، وعلى الفور تم الدفع بقوة من مباحث قسم ثان الغردقة إلى موقع الحادث. وكشفت التحريات عن أن المجني عليها كانت في طريقها لتقديم ملف طفلتها للالتحاق بـ"كي جي 1"، إلا أن طليقها ترصّد لها وأنهى حياتها بطريقة مأساوية.

وبعد معاينة النيابة لمسرح الجريمة، تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الغردقة العام، وحرر محضر بالواقعة، وأُخطرّت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات التي انتهت بإحالة الجاني إلى محكمة الجنايات، والتي من المقرر أن تصدر حكمها النهائي في جلسة نوفمبر المقبل.

الغردقة البحر الاحمر مدينة الغردقة محافظة البحر الاحمر

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