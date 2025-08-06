وزيرة التنمية المحلية تبحث مع شركة عالمية تعزيز نظم المعلومات الجغرافية بالمحافظات

استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، وفداً من شركة “Esri” العالمية المتخصصة في نظم المعلومات الجغرافية، برئاسة المهندس حاسم حميدة الرئيس التنفيذي للشركة لشمال أفريقيا وضم الوفد كل من المهندس حسين الخولي مدير إدارة تطوير الأعمال والمهندسة داليا خليل مدير إدارة الاستشارات الجغرافية والمهندس أحمد حيدر مدير مبيعات قطاع التنمية المحلية وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور عدد من مساعدي ومستشاري الوزيرة ورؤساء القطاعات المختلفة.

لقاء وفد شركة ازري العالمية

وفي بداية اللقاء تقدمت وزيرة التنمية المحلية بخالص الشكر لوفد شركة "ازري" العالمية علي الدعم الذي تقدمه للوزارة والمحافظات لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين عبر نظم المعلومات الجغرافية والخبرات والبرامج المختلفة التي أتاحتها الشركة خلال الفترة الماضية والتي ساهمت في حصول الوزارة علي جائزة الإنجاز الخاص في مجال نظم المعلومات الجغرافية (SAG Award) لعام 2025، خلال مؤتمر مستخدمي ( Esri ) الدولى والذى عقد فى مدينة سان دييجو بولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية .

أهم ملفات ومجالات العمل

وشهد الاجتماع استعراض أهم ملفات ومجالات العمل بين الجانبين لتعظيم الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة وأهم البرامج والتطبيقات الخاصة بالشركة في مجالات دعم اتخاذ القرار، وتحسين مستوى الخدمات المحلية والتخطيط المحلي وتوفير البيانات الخاصة بالقدرات والميزات التنافسية بالمحافظات والفرص الاستثمارية وجذب الاستثمار ، وكذا بحث سبل التعاون المشترك في مجالات التدريب ورفع كفاءة الكوادر البشرية علي مستوي الوزارة والإدارة المحلية وتحديد أولويات الدعم الفني المطلوب من الشركة خلال المرحلة المقبلة.

ومن جانبه، أعرب وفد شركة Esri عن استعداد الشركة الكامل لدعم جهود الوزارة والمحافظات وتحسين تقديم الخدمات في مختلف الملفات الأساسية في برامج وخطة عمل وزارة التنمية المحلية بما يخدم أولويات عملية التنمية بالمحافظات.

واتفق الجانبان في ختام اللقاء علي استمرار التواصل والتنسيق لإعداد خطة تنفيذية تفصيلية للتعاون المشترك خلال الفترة القادمة وتحديد أهم أولويات ومجالات العمل لخدمة دور الوزارة .