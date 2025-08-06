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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تفاصيل فيلم فيلم I’LL PLAY MOTHER قبل انطلاقه الليلة في مصر

فيلم I’LL PLAY MOTHER
فيلم I’LL PLAY MOTHER
محمد نبيل

تستعد قاعات السينما المصرية لاستقبال تجربة رعب نفسية جديدة ومقلقة، مع انطلاق العرض الرسمي لفيلم I’LL PLAY MOTHER اليوم الأربعاء 6 أغسطس.

يروي الفيلم حكاية طفلين صغيرين ينتقلان للعيش مع زوجين يعتزمان تبنيهما، بعد فقدان والدتهما الحقيقية. وبينما يحاول الجميع التأقلم مع الحياة الجديدة، تبدأ أحداث غريبة في التسلل إلى يوميات العائلة، لتكشف شيئًا أبعد بكثير من مجرد اضطراب نفسي، شيء مظلم، وكأن هناك من يراقب عن كثب.

تؤدي النجمة سوزان فوست، المعروفة بدورها في Goodnight Mommy، شخصية "ميشيل"، الأم بالتبني التي تجد نفسها في قلب عاصفة من الأسئلة والكوابيس. ويشاركها البطولة شوبي ساراف، نجم A Suitable Boy، في دور "سايرس"، الرجل الذي يحاول حماية أسرته الجديدة من قوى لا يملك لها تفسيرًا. كما تظهر جو مارتن، نجمة Doctor Who، في دور غامض يحمل مفاتيح الأسرار الكبرى التي يخفيها الفيلم.

I’LL PLAY MOTHER عمل يخلط الرعب النفسي بالدراما الإنسانية، ويقدّم تجربة سينمائية لا تُنسى، حيث التوتر يتصاعد مع كل مشهد، والأسئلة تبقى معلقة حتى اللحظة الأخيرة.

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يعرض الفيلم في السينمات بتاريخ 6 أغسطس، وتوزيع شركة فور ستار فيلمز، برجاء مراجعة مواعيد الحفلات مع دور العرض القريبة إليكم.

I’LL PLAY MOTHER فيلم I’LL PLAY MOTHER السينما المصرية

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