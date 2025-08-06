الداخلية تنظم ورشة عمل حول دور الإعلام الأمنى فى إبراز التنمية المستدامة

نظمت وزارة الداخلية بالتنسيق مع المكتب العربى للتوعية الأمنية والإعلام التابع للأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب ورشة عمل حول دور الإعلام الأمنى فى إبراز جهود التنمية المستدامة بمقر قطاع الاعلام والعلاقات بالوزارة بحضور عدد من ممثلى وزارات الداخلية العربية وعبر تقنية "الفيديو كونفرانس".



سلطت ورشة العمل على مدار يومين ضوئها على إبراز دور الإعلام الأمنى فى دعم سياسات وخطط التنمية المستدامة بالدول العربية ومبادرات وزارات الداخلية العرب فى هذا المجال وفى مقدمتها وزارة الداخلية المصرية والتى إستعرضت مبادرتها جيل جديد فى بناء قدرات شباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة حيث أشاد بها ممثلوا وزارت الداخلية العرب.

وعلى هامش الفعاليات حرصت وزارة الداخلية على إطلاع المشاركين فيها على آليات عمل منظومة الإعلام الأمنى بالوزارة والإمكانيات الكبيرة التى تتمتع فى دعم رؤية الدولة نحو تحقيق التنمية والآليات المستخدمة فى التغطية الإعلامية لأنشطة الوزارة المتنوعة والتصدى للشائعات التى تعد عقبة فى طريق البناء والتنمية والسلوكيات السلبية والرد على الإستفسارات والشكاوى حيث أشادوا بالإمكانيات التى يتمتع بها قطاع الإعلام والعلاقات وأوجه التطوير التى ساهمت فى خدمات إعلامية مميزة وحصرية.

كما تم تنظيم زيارة للمشاركين فى الورشة إلى مقر الإدارة العامة لمكافحة المخدرات إطلعوا خلالها على الجهود المصرية فى التصدى لترويج المواد المخدرة داخل البلاد وإحباط مخططات الجلب والتهريب حفاظاً على أرواح النشىء فضلاً عن التوعية المجتمعية بمخاطر تلك المواد المخدرة على المواطنين.

يأتى تنظيم الفاعليات الأمنية العربية فى إطار حرص وزارة الداخلية المصرية على إتاحة الفرصة لتبادل الخبرات فى مجال الإعلام الأمنى وتعزيز دوره فى المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.

وذلك فى ضوء إستمرار التعاون القائم بين وزارة الداخلية والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.