قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عائلات الأسرى: توسيع القتال في غزة استكمالا لفشل لم نشهد خلاله نصرا ولا نهوضا طوال قرن من الزمان
الرئيس السيسي: علاقات مصر طيبة مع الأشقاء العرب وضرورة تجاوز الخلافات لوحدة الصف
الرئيس السيسي: فقدنا 8 مليارات دولار عائد مباشر لقناة السويس نتيجة ظروف المنطقة
الرئيس السيسي: مصر تواصل العمل لوقف الحرب وإيصال المساعدات الإنسانية لغزة
الرئيس السيسي: ما يجري في غزة ليس صراعًا بل جريمة ممنهجة| وخبير: يعد رسالة حازمة للمجتمع الدولي
الرئيس السيسي: لا يوجد مشكلات بالسلع الغذائية
مفيش دولة تقدر تهزم شعبها.. السيسي يوجه رسائل قوية للمواطنين.. فيديو
خلافات مالية تهدد صفقة انتقال أحمد نبيل كوكا إلى قاسم باشا التركي
بث مباشر.. الرئيس السيسي يزور الأكاديمية العسكرية المصرية
الهلال الأحمر: مصر سيرت 1000 شاحنة بإجمالي 14.5 ألف طن مساعدات في 10 أيام
متهم جديد .. القبض على البلوجر بيتر تاتو بتهمة نشر الفجور
الرئيس السيسي: مواقع التواصل الاجتماعي أداة نافعة إذا أُحسن توظيفها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الداخلية تنظم ورشة عمل حول دور الإعلام الأمنى فى إبراز التنمية المستدامة

جانب من ورشة العمل
جانب من ورشة العمل
مصطفى الرماح

نظمت وزارة الداخلية بالتنسيق مع المكتب العربى للتوعية الأمنية والإعلام التابع للأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب ورشة عمل حول دور الإعلام الأمنى فى إبراز جهود التنمية المستدامة بمقر قطاع الاعلام والعلاقات بالوزارة بحضور عدد من ممثلى وزارات الداخلية العربية وعبر تقنية "الفيديو كونفرانس".


سلطت ورشة العمل على مدار يومين ضوئها على إبراز دور الإعلام الأمنى فى دعم سياسات وخطط التنمية المستدامة بالدول العربية ومبادرات وزارات الداخلية العرب فى هذا المجال وفى مقدمتها وزارة الداخلية المصرية والتى إستعرضت مبادرتها جيل جديد فى بناء قدرات شباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة حيث أشاد بها ممثلوا وزارت الداخلية العرب.

وعلى هامش الفعاليات حرصت وزارة الداخلية على إطلاع المشاركين فيها على آليات عمل منظومة الإعلام الأمنى بالوزارة والإمكانيات الكبيرة التى تتمتع فى دعم رؤية الدولة نحو تحقيق التنمية والآليات المستخدمة فى التغطية الإعلامية لأنشطة الوزارة المتنوعة والتصدى للشائعات التى تعد عقبة فى طريق البناء والتنمية والسلوكيات السلبية والرد على الإستفسارات والشكاوى حيث أشادوا بالإمكانيات التى يتمتع بها قطاع الإعلام والعلاقات وأوجه التطوير التى ساهمت فى خدمات إعلامية مميزة وحصرية.

كما تم تنظيم زيارة للمشاركين فى الورشة إلى مقر الإدارة العامة لمكافحة المخدرات إطلعوا خلالها على الجهود المصرية فى التصدى لترويج المواد المخدرة داخل البلاد وإحباط مخططات الجلب والتهريب حفاظاً على أرواح النشىء فضلاً عن التوعية المجتمعية بمخاطر تلك المواد المخدرة على المواطنين.

يأتى تنظيم الفاعليات الأمنية العربية فى إطار حرص وزارة الداخلية المصرية على إتاحة الفرصة لتبادل الخبرات فى مجال الإعلام الأمنى وتعزيز دوره فى المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.

وذلك فى ضوء إستمرار التعاون القائم بين وزارة الداخلية والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب. 

الداخلية ورشة عمل التنمية المستدامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سلمي محمد وصفي

وداعًا ملاك الثانوية.. الفيوم تودّع «سلمى» في صمت مُوجع والسوشيال ميديا تنتفض

تركي ال شيخ

تركي آل الشيخ يُفاجئ الجميع بقرارات جديدة حول موسم الرياض القادم

جامعة طنطا

ماذا يحدث في جامعة طنطا؟ استقالات بالجملة لنواب النساء والتوليد

عميد كلية الطب بجامعة طنطا

تحرك عاجل.. القصة الكاملة لاستقالة نواب النساء والتوليد في جامعة طنطا

الدواجن

أكثر من 15 جنيهًا | تراجع أسعار الدواجن بالأسواق.. وهذا ثمن الكيلو الآن

مدحت تيخا

حسبي الله ونعم الوكيل.. مدحت تيخا يثير الجدل ويكشف تفاصيل تعرّضه للنصب

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 6 أغسطس 2025 في محطات الوقود

أسعار الدواجن والبيض

بورصة الدواجن | تحرك أسعار الفراخ والبانيه بالأسواق الآن

ترشيحاتنا

الحر

تحذير .. أمراض خطيرة تصيبك بسبب الحر تجعلك طريح الفراش

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| أرملة إبراهيم شيكا تكشف السبب الحقيقي للوفاة.. متى يصبح البيض خطرًا على صحتك؟

البغاشة

طريقة عمل البغاشة الشرقية على أصولها

بالصور

كارثة في كوبك اليومي.. مشروبات الطاقة تدمّر قلبك وكليتك ببطء

كارثة في كوبك اليومي: مشروبات الطاقة تدمّر قلبك وكليتك ببطء!
كارثة في كوبك اليومي: مشروبات الطاقة تدمّر قلبك وكليتك ببطء!
كارثة في كوبك اليومي: مشروبات الطاقة تدمّر قلبك وكليتك ببطء!

الصين تتدخل لكبح جماح "حرب الأسعار" في سوق السيارات الكهربائية

السيارات الصينية
السيارات الصينية
السيارات الصينية

محمد صبحي و"اضطراب الوعي" .. ماذا تقول المعلومات الرسمية؟

محمد صبحي و"اضطراب الوعي" ماذا تقول المعلومات الرسمية؟
محمد صبحي و"اضطراب الوعي" ماذا تقول المعلومات الرسمية؟
محمد صبحي و"اضطراب الوعي" ماذا تقول المعلومات الرسمية؟

أكلات على المائدة.. كوارث في الجسد

أكلات على المائدة..كوارث في الجسد
أكلات على المائدة..كوارث في الجسد
أكلات على المائدة..كوارث في الجسد

فيديو

سوزي الأردنية

طارق سابها ومونلي أنتيمها.. حكاية سوزي الأردنية حتى الحبس

سوزي الأردنية

مكنش قصدي.. سوزي الأردنية تنهار بعد 6 ساعات من التحقيق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

المزيد