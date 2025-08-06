بسبب ركنة سيارة.. شخصان يتعديان على سيدة بالسب في الجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام شخصين بالتعدى على إحدى السيدات بالسب والشتم بالجيزة.

وبالفحص أمكن تحديد صاحبة الحساب القائمة بالنشر (حاصلة على بكالوريوس إعلام ، مقيمة بدائرة قسم شرطة الطالبية) وبسؤالها قررت بتضررها من (حارس عقار ، مالك مكتب بذات العقار– مقيمان بدائرة القسم) لقيامهما بالتعدى عليها بالسب والشتم والتهديد بالإيذاء وإلحاق الضرر بها لرفضهما ركن سيارتها أمام العقار عملهما.

تم ضبطهما وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة لذات الأسباب، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.