تجديد الثقة في صفاء الشريف وكيلاً لوزارة الشباب بالإسكندرية للمرة السابعة

أصدر وزير الشباب والرياضة قرارًا بتجديد الثقة في الدكتورة صفاء الشريف، كوكيل لوزارة الشباب والرياضة في الإسكندرية، والتي تولت المنصب في ١٤ يوليو ٢٠١٨، للمرة السابعة على التوالي.



وتتقدم مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية وكافة الهيئات الشبابية والرياضية التابعة للمديرية بخالص الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على القرار الذي لاقى ارتياحًا لدى جميع العاملين بالمديرية وهيئاتها.

وشهدت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية أجواءً من البهجة والاعتزاز، حيث توافد الزملاء من مختلف الإدارات لتقديم التهنئة للدكتورة صفاء الشريف، بمناسبة تجديد الثقة من معالي وزير الشباب والرياضة وتكليفها وكيلاً للوزارة بمحافظة الإسكندرية.

وحرص الجميع على التعبير عن تقديرهم وامتنانهم لقيادتها الحكيمة، مؤكدين دعمهم الكامل لاستكمال مسيرة الإنجازات والتطوير داخل قطاع الشباب والرياضة بالمحافظة، تحت قيادتها.



وتشهد مراكز الشباب بالإسكندرية تطويرا ملحوظا خلال الأعوام الماضيتين، على جميع المستويات سواء البنية التحتية أو أعمال التطوير الجارية في أغلب مراكز الشباب.



وتحمل الشريف درجة البكالوريوس في التربية الرياضية عام ١٩٩١، وماجستير تربية رياضية عام 2001، ودكتوراه الفلسفة فى التربية الرياضية عام 2007.

وتدرجت الشريف في المناصب داخل المديرية منذ تعيينها أخصائي شباب ثالث عام ١٩٩٢ وصولا إلى وكيل المديرية، حتى مدير المديرية ووكيل وزارة الشباب والرياضة منذ عام ٢٠١٨.