ألمانيا تفوز على أوروجواي 23-22 ببطولة العالم لليد تحت 19 عام

حقق منتخب ألمانيا لناشئين كرة اليد فوزا عريضا على منتخب أوروجواي بنتيجة 32-22 بمستهل مشواره في بطولة العالم لكرة اليد للناشئين تحت 19 عامًا، التي تستضيفها مصر حتى 17 أغسطس.

وقدم المنتخب الألماني عرضا قويا أمام أوروجواي في المباراة التي جمعت بينهم ضمن منافسات المجموعة الثانية، وتمكن من الفوز بنتيجة 32-22، بعد شوط أول أنهاه الألمان متقدمين بنتيجة 19-12.

وبدا المنتخب الألماني أكثر جاهزية بدنية وفنيا، وفرض أسلوبه على مجريات اللقاء من البداية وحتى النهاية، ليحقق أول نقطتين له في البطولة.

ورغم الفارق في المستوى، قدم منتخب أوروجواي بعض اللمحات الجيدة التي تمنحه الأمل في تقديم أداء أفضل في المواجهات المقبلة.

مجموعات بطولة العالم لليد

جاءت المجموعات كما يلي:

• المجموعة الأولى: السويد – البرتغال – الكويت – النمسا

• المجموعة الثانية: المجر – سويسرا – المغرب – كوسوفو

• المجموعة الثالثة: صربيا – إسبانيا – كرواتيا – الجزائر

• المجموعة الرابعة: أيسلندا – البرازيل – غينيا – السعودية

• المجموعة الخامسة: ألمانيا – سلوفينيا – أوروجواي – جزر الفارو

• المجموعة السادسة: النرويج – فرنسا – الأرجنتين – المكسيك

• المجموعة السابعة: مصر – اليابان – كوريا الجنوبية – البحرين

• المجموعة الثامنة: الدنمارك – تونس – التشيك – أمريكا