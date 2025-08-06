آيسلندا تكتسح غينيا 40-19 ببطولة العالم لليد تحت 19 عاما

استهل منتخب آيسلندا لناشئي كرة اليد مشواره في بطولة العالم لكرة اليد للناشئين تحت 19 عامًا، التي تستضيفها مصر حتى 17 أغسطس باكتساح منتخب غينيا بنتيجة 40-19.

وحسم منتخب آيسلندا اللقاء الذي جمعه مع غينيا ضمن منافسات المجموعة السادسة، فوز كبير بنتيجة 40-19، في لقاء حسمه الفريق الأوروبي منذ الشوط الأول الذي أنهاه لصالحه 19-8.

وأظهر الفريق الآيسلندي تفوقا واضحا في الدفاع والهجوم، مع تألق لافت لحارسه وخطوته الهجومية المنظمة، في حين واجه المنتخب الغيني صعوبة كبيرة في مجاراة الإيقاع السريع للمنافس.

مجموعات بطولة العالم لليد

جاءت المجموعات كما يلي:

• المجموعة الأولى: السويد – البرتغال – الكويت – النمسا

• المجموعة الثانية: المجر – سويسرا – المغرب – كوسوفو

• المجموعة الثالثة: صربيا – إسبانيا – كرواتيا – الجزائر

• المجموعة الرابعة: آيسلندا – البرازيل – غينيا – السعودية

• المجموعة الخامسة: ألمانيا – سلوفينيا – أوروجواي – جزر الفارو

• المجموعة السادسة: النرويج – فرنسا – الأرجنتين – المكسيك

• المجموعة السابعة: مصر – اليابان – كوريا الجنوبية – البحرين

• المجموعة الثامنة: الدنمارك – تونس – التشيك – أمريكا