الأنبا مرقس يترأس قداس انطلاق الإرسالية العلمانية المنصورية بالقوصية

ترأس الأنبا مرقس وليم، مطران إيبارشية القوصية للأقباط الكاثوليك، قداس انطلاق الإرسالية العلمانية المنصورية بالقوصية، وذلك بكنيسة دير راهبات المحبة، بالقوصية.

وأعطى الأب المطران بركة الانطلاق لإرسالية الآباء اللعازريين، وراهبات المحبة، وفريق العلمانيين المنصورين للخدمة، بكنيسة السيدة العذراء للأقباط الكاثوليك، ببني محمديات، في الفترة من السادس، وحتى العاشر من أغسطس الجاري.

أهمية رسالة الكرازة

شارك في الصلاة القمص أنطون رزق الله، والأب جوزيف أبي حنا اللعازري. وفي كلمته للشباب المرسلين، أكد الانبا مرقس أهمية رسالة الكرازة في حياة الكنيسة، ومن ثم البحث عن الفئات الأكثر احتياجًا للخدمة.

ودعا راعي الإيبارشيّة الشباب المرسل إلى الاقتداء بالمعلم الإلهي، الذي كان يجول يصنع خيرًا واهبًا الحياة الجديدة لكل من يلتقي به.

وفي ختام القداس، أهدى صاحب النيافة أعضاء الفريق أيقونة القديس جيرارد حامل الصليب.