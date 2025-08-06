ماذا يحدث لجسمك عند تناول المانجو؟

تحتوي المانجو على عناصر غذائية قد تساعد على مقاومة فقر الدم أو خفض فرص الإصابة به، مثل العناصر الغذائية الآتية وفقا لموقع هيلثى.

1-فيتامين ك: قد يساعد على تحسين قدرة الدم على التخثر، مما يسهم في الوقاية من فقر الدم.

2-الحديد: قد يساعد على تعزيز إنتاج خلايا الدم الحمراء، مما قد يسهم في مقاومة فقر الدم وتخفيف حدة أعراضه.

فوائد المانجو:

الوقاية من السرطان:

تحتوي على المواد المضادة للأكسدة كالكيرسيتين، والفيسيتين، والأستراجالين، وisoquercitrin، ومهمّة هذه المواد حماية الجسم من المواد المسببة لسرطان القولون، والثدي، والدم، والبروستات. تقلل من مستوى الكولسترول في الدم؛ بسبب وجود فيتامين ج بنسبة عاليّة مع البكتبن، والألياف، كما أنّها غنيّة بالبوتاسيوم الذي يعتبر عنصر هام من عناصر الخليّة التي تساعد على التحكّم في معدل ضربات القلب وضغط الدم.

تطهير الجلد:

يعمل على تنشيط المسامات، وتساهم في نضارة الوجه، وهو يمكن استخدامه على أيّ نوع من الجلود دون أيّ مضاعفات، وتقوم بعلاج المسامات التي تسبب حبّ الشباب، ويكون ذلك بوضع شريحة رقيقة من المانجو لمدّة تتراوح من 10 دقائق وحتى 15 دقيقة، ثم تزال ويغسل الجسم جيداً.

تخسيس الوزن:

يحتوي على الكثير من الفيتامينات والمواد المغذية التي تساعد الجسم على اكتماله، وفي نفس الوقت تقوم بحرق السعرات الحراريّة الإضافيّة التي يحصل عليها جسم الإنسان.

مقويّة للرغبة الجنسيّة:

تحتوي هذه الفاكهة على خواص التنشيط الجنسيّ وتعرف أيضاً بفاكهة الحبّ، وتحتوي على فيتامين هـ الذي يساعد على تنظيم الهرمونات الجنسية ويعزّز الدافع الجنسي.



