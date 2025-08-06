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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وزير الشباب يهنئ البعثة المصرية بعد مشاركة ناجحة في دورة الألعاب الأفريقية للمدارس

دورة الألعاب الأفريقية للمدارس
دورة الألعاب الأفريقية للمدارس
عبدالله هشام

هنأ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، البعثة المصرية المشاركة في النسخة الأولى من دورة الألعاب الأفريقية للمدارس، والتي استضافتها الجزائر خلال الفترة من 27 يوليو وحتى 5 أغسطس 2025، بعد تحقيق مشاركة مشرفة ونتائج متميزة تكللت بحصد 115 ميدالية متنوعة، ٥٩ ذهب ،٣٣ فضة ،٢٣ برونزية جاءت بها مصر في المركز الثاني خلف الجزائر صاحبة الأرض والجمهور.


وشهدت البطولة مشاركة واسعة من دول القارة السمراء، وتصدرت الجزائر الترتيب العام برصيد 244 ميدالية، تلتها مصر في المركز الثاني، ثم تونس في المركز الثالث برصيد 155 ميدالية، ونيجيريا في المركز الرابع برصيد 23 ميدالية.


وأشاد الدكتور أشرف صبحي بالأداء المتميز لأبطال وبطلات مصر في مختلف الألعاب، مؤكداً أن تلك النتائج تعكس نجاح خطط إعداد النشء والشباب رياضياً، مشيراً إلى حرص الوزارة على توفير الدعم الكامل لكافة اللاعبين في إطار استراتيجية بناء جيل واعد قادر على المنافسة قارياً وعالمياً.


وحقق منتخب السباحة أكبر عدد من الميداليات ضمن منافسات البعثة المصرية برصيد 42 ميدالية، يليه السلاح بـ15 ميدالية، ثم الووشو كونغ فو بـ12 ميدالية، والملاكمة بـ9 ميداليات، وألعاب القوى بـ8، والمصارعة بـ6، ثم التايكوندو بـ6، والتجديف بـ5، والريشة الطائرة بـ4، وتنس الطاولة والدراجات بـ3 ميداليات لكل منهما، وأخيرًا الكانوي والكياك بميداليتين.


وشهد اليوم الختامي للبطولة تحقيق مصر لخمس ميداليات جديدة، بواقع ثلاث ميداليات في السلاح؛ ذهبية لفريق سيف المبارزة الذي ضم كل من يوسف محروس، أدهم السرسي، أحمد حجاج، ومهند العسال، وفضيتين لفريق الشيش المكون من أروى يوسف، هيا قشطة، هنا عبد الباري، ومريم قاصد، ولفريق السيف بقيادة عمر أبوالنيل، عمر شادي، هشام الشاذلي، وأحمد وليد. كما حقق منتخب ألعاب القوى فضية عبر اللاعبة جنة برهومة في رمي القرص، وبرونزية من نصيب آلاء بلال في ذات المنافسة.


وشاركت مصر في 13 لعبة رياضية ضمن البطولة، شملت: ألعاب القوى، الريشة الطائرة، الملاكمة، الدراجات، السلاح، الجودو، السباحة، تنس الطاولة، التايكوندو، المصارعة، الكانوي والكياك، التجديف، والووشو كونغ فو، حيث أقيمت المنافسات في أربع مدن جزائرية هي قسنطينة، عنابة، سطيف، وسكيكدة.


وترأس البعثة المصرية اللواء مجدي اللوزي، رئيس اتحاد الملاكمة وعضو اللجنة الأولمبية المصرية، فيما تولى اللواء أحمد كامل، رئيس اتحاد الكانوي والكياك وعضو اللجنة الأولمبية، منصب نائب رئيس البعثة.
 

وزارة الشباب والرياضة الشباب والرياضة دورة الألعاب الأفريقية أشرف صبحي دورة الألعاب الأفريقية للمدارس

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