طريقة عمل فاهيتا اللحمة بمذاق شهي

تعد فاهيتا اللحمة من الأكلات الشهية التي يحبها الأطفال والشباب وتتميز بمذاق خاص حيث إنها من الأكلات المميزة المنتشرة في أشهر المطاعم.

نعرض لكم طريقة عمل فاهيتا باللحمة من خلال خطوات الشيف نجلاء الشرشابي مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سي بي سي سفرة .

مقادير فاهيتا اللحمة

شرائح لحم فيليه

كمون

بهارات

بودرة ثوم

بودرة بصل

ثوم

بصل

كزبرة خضراء

أورجانو

كزبرة ناشفة

بابريكا

ملح

فلفل اسود

فلفل ألوان

فلفل حار

خبز للتقديم

طريقة تحضير فاهيتا باللحمة

ضعي طاسة بها القليل من الزيت أو السمنة واتركيها حتى تسخن ثم شوحي فيها شرائح الدجاج وتحمر حتى تمام النضج.

اخرجي اللحمة من الطاسة ويشوح البصل والثوم والفلفل الألوان والفلفل الحار.

ضعي كل البهارات وقلبى المكونات جيدا ثم تضاف شرائح اللحمة مرة أخرى وقلبيها على النار واتركيها حتى نضج وتجانس المكونات وتقدم مع الخبز.