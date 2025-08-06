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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

مؤشرات أولية.. لحظة إعلان نتيجة الفائزين بسباق الشيوخ في الغربية

لجنة العامة المشرفة على الانتخابات مجلس الشيوخ
لجنة العامة المشرفة على الانتخابات مجلس الشيوخ
الغربية أحمد علي

أعلنت اللجنة العامة المشرفة على سباق انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة الغربية منذ قليل، عن نتائج فرز أصوات الناخبين بمختلف اللجان العامة والفرعية تحت إشراف قضائي كامل ودعم لوجيستي من الجهات المعنية.


وجاء نتائج التصويت كالأتي:

اجمالى عدد الناخبين ٣٦٣١٩١٦
واجمال عدد المشاركين ٥٤٨٤١٩ وعدد الاصوات الصحيحة ٥٤٤٧٩٧ وعدد الاصوات الباطلة ٣٦٢٢
بينما حصل كل مرشح علي :
محمد عريبي  ٤٨٥٦٣٥
أحمد الباز ٤٦٩٢٦١
مجدى البرى ٢٥٤٨٢٨
سمير عبد الدايم ٤٣٣٢١٦
محمد شعيب ٤١٢٥٢٩
أحمد خاطر ٥٣٢٦٣
أحمد القطان ٨٣٥٥٠
طارق محمدي ٥٧٤٤١
مصطفي الكلبشاوى ٣٦٥٥٣
محمود زيدان ٧٨٣٢٨
أحمد الجعبرى ١٨٣٢٨٨
محمد طنطاوى ١٣٠٥٥
سهام بركات ٥٢٢٢
جمال شاهين ١٥٦٧
شريف الجعار ٤٧٠٠
ياسر منصور ٦٢٦٦
خالد موسي ٣١٣٣٠

تفاصيل الانتخابات 

بينما تؤول احتمالية جولة الإعادة بين مجدي البري مرشح حزب مستقبل وطن ومنافسه أحمد الجعبيري مرشح مركز قطور .


وكان اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية أعلن عن غلق جميع صناديق الاقتراع في ختام اليوم الثاني والأخير من انتخابات مجلس الشيوخ 2025، مؤكدًا بدء أعمال فرز الأصوات في اللجان وسط أجواء يسودها الانضباط، وتحت إشراف قضائي كامل.

وأكد محافظ الغربية، من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، أن غرفة العمليات الرئيسية تابعت لحظة بلحظة سير العملية الانتخابية على مدار اليومين، وربطت مباشرة بين المقار الانتخابية وغرف العمليات الفرعية في المدن والأحياء، بما ضمن أعلى درجات التنسيق والجاهزية.

اقبال الناخبين 

وأشار اللواء الجندي إلى أن الانتخابات شهدت إقبالًا واسعًا من المواطنين في جميع أنحاء المحافظة، وحرصًا لافتًا من كبار السن والسيدات والشباب على ممارسة حقهم الدستوري، في مشهد يعكس وعيًا سياسيًا متأصلًا لدى أبناء الغربية، الذين لبوا نداء الوطن بإرادة قوية وروح وطنية عالية.

ونوّه محافظ الغربية إلى أن نجاح العملية الانتخابية لم يكن ليتحقق لولا جهود وتكاتف جميع أجهزة الدولة، وعلى رأسهم رجال القوات المسلحة والشرطة، والقضاة، وفرق الإسعاف، والفرق الإدارية داخل اللجان، ورؤساء المدن والأحياء الذين كانوا ميدانيًا منذ اليوم الأول لمتابعة كل التفاصيل، مشيدًا بما لمسَه من التزام ونظام داخل اللجان.

وفي ختام تصريحه، وجّه اللواء أشرف الجندي تحية فخر لكل مواطن ومواطنة شاركوا في العرس الديمقراطي، مؤكدًا أن محافظة الغربية كانت – كعادتها – على الموعد، وقدمت نموذجًا وطنيًا يُحتذى به في الوعي والانتماء.

اخبار محافظة الغربية لجنة العامة انتخابات مجلس الشيوخ مرشحين جولة إعادة

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