وادي دجلة في المملكة العربية السعودية.. اعرف التفاصيل

يخطط نادي وادي دجلة الرياضي للتوسع في السعودية العام المقبل، في ظل توافر بيئة تشريعية مرنة وحوافز اقتصادية مشجعة، حسبما قال طارق راشد، رئيس مجلس الإدارة.

وأضاف راشد، أن السوق السعودي يُعد الأكثر جاذبية حاليًا للاستثمار الرياضي، في ظل توافر البيئة التشريعية والحوافز الاقتصادية، إلى جانب توجه عدد من الكيانات الكبرى لتأسيس شركات متخصصة في إدارة الأندية، بعضها تم إدراجه في السوق المالية السعودية.

وأضاف راشد في تصريحات لـ"البورصة"، أن هناك اهتمامًا سعوديًا بنقل نموذج نادي وادي دجلة وتكرار تجربته هناك، مشيرًا إلى أن التوسع الإقليمي سيركز بشكل رئيسي على المملكة خلال الفترة المقبلة، نظرًا لسهولة الإجراءات وتكامل البنية التنظيمية.



وأشار إلى أن تراجع أسعار الفائدة مستقبلًا سيكون عاملًا محفزًا لإعادة دراسة تلك الخيارات التمويليّة، بما يتيح للنادي استكمال التوسعات بوتيرة أسرع وأكثر مرونة.

وحول إمكانية قيد النادي في البورصة المصرية، أوضح راشد أن الظروف الحالية لا تسمح بذلك، حي أن طرح الأندية في البورصة يتطلب نموذج أعمال قائم على إيرادات حقيقية ومستقرة، وهو ما لا يتوافر في الأندية المصرية التي تعتمد بشكل رئيسي على أرباح مستدامة من بيع وشراء اللاعبين وخاصة كرة القدم التي تحقق خسائر بشكل أكبر عن بقية الرياضات، ولا تمتلك مصادر دخل منتظمة مثل بيع التذاكر أو حقوق البث.