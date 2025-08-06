مستقبل غامض لإندريك في ريال مدريد .. وينتظر إشارة ألونسو

يُنتظر أن يكون الموسم المقبل حاسمًا في تحديد مصير عدد من لاعبي ريال مدريد، مع دخول الفريق حقبة جديدة تحت قيادة المدير الفني تشابي ألونسو. وتُسلّط الأنظار بشكل خاص على مستقبل النجم البرازيلي الشاب إندريك، الذي لم يُقدم بعد الأداء المنتظر منه منذ انتقاله المدوي إلى العاصمة الإسبانية.

ورغم التوقعات الكبيرة التي رافقت قدومه إلى "سانتياجو برنابيو"، جاءت انطلاقة إندريك باهتة، إذ لم يشارك سوى في ما يزيد عن 800 دقيقة فقط خلال موسمه الأول، وسجّل 7 أهداف، دون أن ينجح في نيل ثقة المدرب السابق كارلو أنشيلوتي.

الإصابة التي لحقت بإندريك قبل انطلاق كأس العالم للأندية فتحت الباب أمام تألق زميله الصاعد جونزالو جارسيا، الذي استغل الفرصة بأفضل شكل ممكن. ووفقًا لتقارير، فإن جارسيا مرشح لحمل القميص رقم 9 الموسم المقبل، وهو ما يزيد من غموض مستقبل المهاجم البرازيلي الشاب داخل صفوف الفريق.

بحسب الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، فإن إندريك يستلهم تجربته من مواطنه فينيسيوس جونيور، الذي واجه بداية صعبة مع ريال مدريد قبل أن يصبح أحد أهم عناصر الفريق وأكثرهم تأثيرًا على الساحة الأوروبية.

ورغم التحديات، لم يفقد إندريك الأمل، ويتمسك بالبقاء في مدريد، على أمل أن يمنحه تشابي ألونسو فرصة حقيقية لإثبات قدراته، وتسجيل اسمه بين نجوم المستقبل في النادي الملكي.