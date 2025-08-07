قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شغله عشان يسكت.. رسالة من نجم الأهلي السابق إلى الخطيب عن مصطفى يونس
الحريديم يتوعّدون الحكومة في إسرائيل ويطالبون بتدخل البيت الأبيض
تامر أمين يفتح النار على أصالة: إزاى توصفي المختلف معاكي بالمتخلف
بشرى سارة .. كليات تقبل من 50% لطلاب تنسيق الجامعات 2025 علمي
9 أسباب تؤدي إلى انقطاع الرزق.. تجنب هذه الأعمال فورًا
وفاة رئيس مباحث مركز الشهداء بالمنوفية في حادث تصادم
اتفاق بين سيول وواشنطن يعفي رقائق كوريا الجنوبية من رسوم جمركية أمريكية ضخمة
بجنيه واحد.. تامر حسني يدعو لتطبيق فكرة جديدة لعلاج الفقراء
في زمن الأزمات العالمية.. الاحتياطي النقدي المصري يتجاوز 49 مليار دولار
في مواجهة محتملة .. ترامب يهدد بضربة عسكرية جديدة لإيران حال مواصلة برنامجها النووي
أمير مرتضى منصور يعلق على تجربة جون إدوارد في الزمالك.. ماذا قال؟
الشماتة أرخص بطولة.. تعليق مثير من أم خالد بعد شائعة القبض عليها
أخبار البلد

نزلت تاني.. انخفاض ملحوظ في أسعار الدواجن| ومفاجأة في ثمن البانيه

أسعار الدواجن والبيض
شيماء مجدي

تحركت أسعار الدواجن والبيض بالبورصة والأسواق،  ولكنها مازالت تشهد انخفاضا ملحوظا  مما يكون فرصة للمستهلك ، ولكن الأزمة تأتى مع المربين فقد تكون الأسعار غير ملائمة له ولكنه بالنهاية يخضع لسياسة العرض والطلب. 

ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس في مصر، بالمزارع والأسواق.
 

أسعار الدواجن اليوم
 

وانخفضت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة  ووصل سعر الكيلو إلي 60 جنيها بعدما وصل إلى 66 جنيها أى انخفضت حوالى 6 جنيهات، وتصل  للمستهلك بسعر 77 جنيها، كما ارتفعت أسعار الدواجن الأمهات إلي حوالى 56 جنيها للكيلو  وتصل للمستهلك بسعر 70 جنيها.
 

واستقرت سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء"  لتصل إلى 108 جنيهات بعدما كان سعرها 105 جنيهات  وتصل للمستهلك بسعر 120 جنيهًا.

 
بينما استقرت سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة لتصل إلى 119 جنيهًا، وتصل للمستهلك بسعر  130 جنيهًا.

سعر كيلو البانيه 
 

كما انخفض سعر كيلو البانيه بالتبعية اليوم من  220 لـ 180 جنيهًا في بعض المحلات.
سعر الأوراك من 100 إلى 85  جنيهًا.
وكيلو الأجنحة يتراوح بين 50 و 60 جنيها.
سعر زوج الحمام 170 جنيهًا.
 
أسعار البيض اليوم الخميس

واستقرت سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 100 جملة لتصل للمستهلك بسعر 130 جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 110 جنيهات.

كما انخفضت  سعر كرتونة البيض الأبيض 100 جنيه جملة لتباع للمستهلك بنحو 125 جنيهًا.

كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 110 جنيهات جملة وللمستهلك بنحو 125 جنيها.

أسباب هبوط الأعلاف

 وفى هذا الصدد ، ذكر  علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي،  ان السبب الرئيسي في هبوط أسعار الدواجن والبيض هو انخفاض أسعار الأعلاف بسبب الحملات الفجائية وتكثيف حملات التفتيش على مخازن الأعلاف مما ترتب عليها زيادة في كميات المعروض بالأسواق بأسعار منخفضة. .

وقال " فاروق" خلال تصريحات له،  إن زيادة المعروض من الأعلاف أسفرت عن انخفاضها حوالى 2000 جنيهًا بالطن ومن المعروف أن الأعلاف تمثل 70% من تكلفة الدواجن .

وأشار "وزير الزراعة " إلي أن الوزارة حريصة على استقرار الأسعار وتحقيق التوازن المفروض بين المستهلك والمربي
 

سلطة الباذنجان المقلي
اليانسون
السترتش ماركس
بوسي تخطف الانظار بإطلالة صيفية مثيرة
