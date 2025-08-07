تفاصيل حبس البلوجر أم عمر فراولة لنشرها مقاطع فيديو مخلة

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، حبس البلوجر ام عمر فراولة 4 أيام علي ذمة التحقيقات، لنشرها مقاطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن ألفاظ خادشة للحياء.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانعة محتوى البلوجر أم عمر فراولة لنشرها مقاطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن ألفاظ خادشة للحياء.

وردت عدد من البلاغات ضد صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن ألفاظ إباحية خارجة تتنافى مع قيم المجتمع وإساءة إستخدام مواقع التواصل الإجتماعى .

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المذكورة (مقيمة بالقاهرة) ، وبمواجهتها إعترفت بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها لزيادة نسب المشاهدات على صفحتها بمواقع التواصل الإجتماعى وتحقيق أرباح مالية، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.