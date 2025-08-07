الزراعة تؤهل كوادر فنية لتشغيل مركز التلقيح الاصطناعي الحيواني بسوهاج

نظمت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، من خلال الإدارة العامة للتدريب والتقييم البيطري دورة تدريبية متخصصة لتأهيل الكوادر الفنية المسؤولة عن تشغيل أحدث مركز للتلقيح الاصطناعي بمدينة طهطا بمحافظة سوهاج.

وقال الدكتور حامد الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية إن ذلك التدريب يأتي تنفيذاً لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتفعيل منظومة التحسين الوراثي لسلالات الماشية، وتحقيق مردود اقتصادي ملموس للمربين، خاصة في محافظات الصعيد، وفي إطار تنفيذ سياسات الدولة الهادفة إلى تعزيز الإنتاج الحيواني.



وأوضح الأقنص أن المركز الجديد يهدف إلى توفير قُصيبات السائل المنوي من سُلالات عالية الإنتاجية، وتوزيعها على محافظات الصعيد، بما يسهم في رفع كفاءة قطاع الثروة الحيوانية، ويعزز فرص التنمية المستدامة بالمناطق الريفية.

وأضاف رئيس الهيئة أن البرنامج التدريبي شمل زيارات ميدانية إلى عدد من المراكز البحثية المتخصصة، من بينها: معهد بحوث التناسليات الحيوانية بالهرم، مركز التلقيح الاصطناعي بالعامرية، المركز الدولى للتدريب على رعاية الحيوان بسخا، وحدة التلقيح الاصطناعي بالعباسية.

وأكد الأقنص أن إدارة التدريب والتقييم البيطري المعتمدة دوليًا تواصل تنفيذ برامجها الفنية وفقًا لأعلى المعايير العلمية، وبما يعزز قدرات الفرق البيطرية الميدانية، من خلال دمج التدريب العملي والنظري، وتطبيق أحدث الأساليب في مجالات التلقيح الاصطناعي والتحسين الوراثي، بما يواكب تطلعات الدولة في تحسين كفاءة الإنتاج الحيواني وضمان الأمن الغذائي.