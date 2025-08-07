قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جلسة حاسمة لمجلس الوزراء اللبناني لبحث ورقة المبعوث الأمريكي
الإمارات.. بوتين يكشف مكان القمة الروسية الأمريكية
بوتين: روسيا والولايات المتحدة مهتمتان بعقد لقاء على مستوى الزعماء
قرار عاجل بشأن دعوى مرتضى منصور لحظر التيك توك في مصر
رسم صورا خادشة على أجساد السيدات.. المتهم يواجه الحبس سنتين
ترخيص إلزامي وشروط صارمة.. قرار وزاري جديد لتنظم تداول زيوت الطعام المُستعملة
المفتي الرشيد .. رؤية مُبتكرة من دار الإفتاء تُلهم العالم الإسلامي في مواجهة تحديات العصر
افتتاح المتحف المصري الكبير 1 نوفمبر.. والنواب: أكبر الصروح الثقافية بالعالم
ترامب: وجهت وزارة التجارة بالبدء في العمل على تعداد سكاني جديد ودقيق
بيان رسمي.. العلاج الطبيعي تهاجم مشاهير التيك توك بألفاظ يعاقب عليها القانون
رئيس هيئة الدواء يكشف تفاصيل منظومة التتبع الدوائي وموعد التطبيق
وزير الدولة للإنتاج الحربي: شركة حلوان للمسبوكات صرح صناعي هام بالدولة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

شركات السياحة: بذل أقصى جهد لمضاعفة النمو.. وتنفيذ خطة الدولة للنهوض بالقطاع

رئيس مجلس إدارة غرفة شركات السياحة ورؤساء الغرف الفرعية
رئيس مجلس إدارة غرفة شركات السياحة ورؤساء الغرف الفرعية
محمد الاسكندرانى

عقد الدكتور نادر الببلاوي، رئيس غرفة شركات السياحة، اجتماعا مع رؤساء الغرف الفرعية السبع في المحافظات.

ناقش الاجتماع عدة نقاط مهمة لدفع العمل السياحي بشكل عام، وتطوير أداء الغرف الفرعية بشكل خاص.

غرفة شركات السياحة 

تم عقد الاجتماع في مقر غرفة الشركات بالدقي، بحضور أسامة عمارة، المدير التنفيذي للغرفة، ورؤساء الغرف الفرعية السبع وهم: عبد الهادي محمد علي، رئيس غرفة شركات السياحة الفرعية بمحافظة أسوان، وثروت عجمي، رئيس غرفة الأقصر، وطارق عبد المنعم، غرفة شرم الشيخ، وحسام الحلو، رئيس غرفة الإسكندرية، وأشرف صحصاح، غرفة الدلتا، وعاطف عبد العظيم، غرفة الشرقية، وسيد الجابري، غرفة الغردقة.

في بداية الاجتماع، وجه الدكتور نادر الببلاوي التهنئة لرؤساء الغرف الفرعية لثقة مجلس إدارة الغرفة وتعيينهم بمناصبهم الجديدة، مشيرا إلى أن هذا التعيين يعد مسئولية كبيرة ملقاة على عاتقهم تجاه صناعة السياحة.

وشدد الببلاوي على ضرورة أن يبذل الجميع أقصى جهد لخدمة قطاع السياحة بشكل عام، وقطاع الشركات السياحية على وجه الخصوص، وكذلك تنفيذ رؤية الدولة للنهوض بصناعة السياحة، مشيرا إلى أن الفترة الحالية تشهد نموا سياحيا كبيرا يتطلب بذل جهد مضاعف للحفاظ على معدلات النمو السياحي بل وزيادته حتى تحصل مصر على نصيبها العادل من حركة السياحة العالمية.

وطالب رؤساء الغرف الفرعية بسرعة عقد اجتماعات مجالس إدارات فروعهم وتشكيل اللجان ووضع خطة عمل متقنة لكل غرفة فرعية وآليات تنفيذ تلك الخطة لعرضها ومناقشتها مع مجلس إدارة الغرفة الأم، مشيرا إلى ضرورة أن تسعى خطط العمل للبناء على ما أنجزته مجالس الإدارات السابقة مع السعي لتعظيم الإيجابيات وتلافي السلبيات.

وأكد ضرورة العمل بروح الفريق الواحد ووفق رؤية واستراتيجية موحدة هدفها الأساسي خدمة صناعة السياحة المصرية، مع الحرص على التعاون مع الغرف السياحية الأخرى.

من جانبهم، وجه رؤساء الغرف الفرعية السبع الشكر إلى مجلس إدارة الغرفة الرئيسية برئاسة الدكتور نادر الببلاوي على ثقتهم واختيارهم بمناصبهم، وأكدوا أنهم سيبذلون أقصى جهد ممكن لتحقيق أهداف وخطط الغرفة الأم والعمل على خدمة جميع المواطنين المتعاملين مع قطاع السياحة.

غرفة شركات السياحة شركات السياحة رؤساء غرف شركات السياحة السياحة مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

للنشر 8 ونص ص / حيلة فاشلة للتهرب من الطرد والتحايل على التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم.. تعرف عليها

حيلة فاشلة للتهرب من الطرد والتحايل على التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم|تعرف عليها

المولد النبوي 2025

متى المولد النبوي الشريف 2025؟ إجازته يومان فقط وليس 3 لهؤلاء

الذهب

عيار 21 يتراجع 400 جنيه من أعلى قيمة.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم

الرائد أحمد حافظ رئيس مباحث مركز الشهداء بالمنوفية

بعد وفاته في حادث.. السوشيال ميديا تتحول لسرادق عزاء في وداع رئيس مباحث الشهداء

تنسيق الجامعات 2025

بشرى سارة .. كليات تقبل من 50% لطلاب تنسيق الجامعات 2025 علمي

علامات السحر والحسد في البيت

علامات السحر والحسد في البيت.. تظهر 5 على الحوائط و3 بأهله

حالة الطقس

عودة منخفض الهند الموسمي| موعد الموجة الحارة الجديدة.. والأرصاد تحذر

بالصور

دراسة صادمة.. نظامك الغذائي قد يقودك إلى الاكتئاب والرجال الأكثر تضررًا

الرجيم القاسي قد يصيبك بالأكتئاب
الرجيم القاسي قد يصيبك بالأكتئاب
الرجيم القاسي قد يصيبك بالأكتئاب

هتاكلها يعني هتاكلها.. أطعمة يمكن تناولها بأمان حتى بعد انتهاء صلاحيتها

أطعمة آمنة للأكل حتى بعد انتهاء تاريخ الصلاحية
أطعمة آمنة للأكل حتى بعد انتهاء تاريخ الصلاحية
أطعمة آمنة للأكل حتى بعد انتهاء تاريخ الصلاحية

دراسة: الإفراط فى مشاهدة الشاشات يرفع خطر إصابة الأطفال والمراهقين بأمراض القلب

مخاطر إفراط الأطفال والمراهقين في إستخدام الهواتف والشاشات
مخاطر إفراط الأطفال والمراهقين في إستخدام الهواتف والشاشات
مخاطر إفراط الأطفال والمراهقين في إستخدام الهواتف والشاشات

صحة الشرقية: غلق 6 مخابز بلدية وتحرير 15 محضرا بالقرين

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

فيديو

سوزي ومونلي

شريكها في كل حاجة.. بلاغ ضد «مونلي» صديق سوزي الأردنية ومطالبات بالقبض عليه|فيديوجراف

لقاء سويدان

حفل يقتصر على المقربين .. لقاء سويدان تكشف عن تفاصيل زواجها

الفود بلوجر

خليها تنضف.. رواد التواصل الاجتماعي يشنون حملة ضد الفود بلوجر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

المزيد