الدنمارك تفوز على أمريكا وأيسلندا تكتسح السعودية بمونديال ناشئي اليد

واصل منتخب الدنمارك للناشئين عروضه القوية في بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عاما، بعدما حقق فوزه الثاني على التوالي بتغلبه على منتخب الولايات المتحدة الأمريكية بنتيجة 36-25، في لقاء شهد تفوقًا واضحًا للمنتخب الأوروبي على مدار شوطي المباراة.

الدنماركيون فرضوا سيطرتهم منذ البداية، حيث أنهوا الشوط الأول متقدمين بفارق مريح 14-10، ثم وسعوا الفارق في الشوط الثاني وسط أداء بدني وفني مميز.

وتألق اللاعب ألكسندر جينسن بشكل لافت، ونال جائزة أفضل لاعب في اللقاء بعد أداء شامل دفاعًا وهجومًا، ليقود منتخب بلاده لتحقيق فوزه الثاني بعد الانتصار الأول على التشيك (34-29)، ليؤكد جاهزيته للذهاب بعيدًا في البطولة.

أما منتخب أمريكا، فقد ظهر بتحسن نسبي مقارنة بمباراته الافتتاحية التي خسرها أمام تونس (43-26)، لكنه لم يتمكن من مجاراة السرعة واللياقة العالية التي تمتع بها نجوم الدنمارك، ليبقى دون نقاط بعد جولتين.

أيسلندا تكتسح السعودية

تلقى منتخب السعودية للناشئين خسارة ثقيلة أمام نظيره منتخب أيسلندا بنتيجة 43-27، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الخامسة ببطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عامًا.

ولم يتمكن ناشئو السعودية من مجاراة القوة البدنية والتكتيكية لمنتخب أيسلندا، الذي أنهى الشوط الأول متقدمًا بفارق كبير 22-11، قبل أن يواصل سيطرته في الشوط الثاني ويوسّع الفارق إلى 16 هدفًا مع صافرة النهاية.

رغم الخسارة القاسية، لا تزال الآمال قائمة داخل معسكر المنتخب السعودي للناشئين، الذي يشارك في بطولة العالم للمرة الثالثة في تاريخه، بعد نسختي 2019 و2023. ويطمح الفريق لتقديم أداء مشرّف يعكس تطور اللعبة داخل المملكة، خاصة على مستوى القاعدة والناشئين.

وكانت السعودية قد افتتحت مشوارها في البطولة بتعادل ثمين أمام منتخب البرازيل (26-26)، لكنها اصطدمت بقوة أيسلندا في الجولة الثانية، في اختبار بدني وفني من العيار الثقيل.

بهذا الانتصار الثاني على التوالي، رفعت أيسلندا رصيدها إلى 4 نقاط لتتصدر المجموعة، بعد أن كانت قد فازت في الجولة الأولى على غينيا بنتيجة 39-22. ويُظهر المنتخب الإيسلندي أداءً قويًا يعكس تحضيرًا بدنيًا وفنيًا على أعلى مستوى، ما يجعله من الفرق المرشحة للتأهل بثبات نحو الدور الرئيسي.

مجموعات بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عام

المجموعة الأولى: السويد – البرتغال – الكويت - النمسا.

المجموعة الثانية: المجر – سويسرا – المغرب - كوسوفو.

المجموعة الثالثة: صربيا – إسبانيا – كرواتيا - الجزائر.

المجموعة الرابعة: أيسلندا – البرازيل – غينيا - السعودية.

المجموعة الخامسة: ألمانيا – سلوفينيا – أوروجواي - جزر الفارو.

المجموعة السادسة: النرويج – فرنسا – الأرجنتين – المكسيك.

المجموعة السابعة: مصر – اليابان - كوريا الجنوبية - البحرين.

المجموعة الثامنة: الدنمارك – تونس – التشيك - أمريكا.