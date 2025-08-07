جنازة عسكرية مهيبة لرئيس مباحث الشهداء بحضور محافظ المنوفية والقيادات الأمنية

شيع العشرات من أهالي قرية طه شبرا بمركز قويسنا في محافظة المنوفية جثمان الرائد أحمد حافظ رئيس مباحث الشهداء والذي توفي في حادث تصادم.

وأقيمت جنازة عسكرية للرائد الشاب بمسقط رأسه بحضور اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية والقيادات الأمنية وأهالي القرية وزملاء الراحل.

شارك في الجنازة اللواء علاء الدين الجاحر مساعد وزير الداخلية - مدير أمن المنوفية ، العميد محمد جعفر المستشار العسكري بالمحافظة ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية بالمحافظة.

وادي الحضور صلاة الجنازة على جثمان الفقيد بمسجد سيدي علي بقرية طه شبرا بمركز قويسنا ، وانطلقت الجنازة العسكرية وسط جمع غفير من الأهالي.

وقدم المحافظ واجب العزاء لأسرة الفقيد، داعياً المولى عز وجل أن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان وأن يتغمده الله بواسع رحمته .