أول تعليق من خوان ألفينا بعد انضمامه لنادي الزمالك

وجه البرازيلي خوان ألفينا رسالة الى جماهير الزمالك بعد انضمامه الى الفريق رسميا.

وكتب ألفينا عبر انستجرام : "سعيد ومتحمس للمشاركة مع كبير أفريقيا، نحن الملوك نحن الزمالك”.

وأعلن نادي الزمالك بشكل رسمي التعاقد مع البرازيلي خوان ألفينا في صفقة مميزة قبل غلق باب القيد في الانتقالات الصيفية.

وجاء التعاقد مع خوان ألفينا لدعم خط الهجوم في الزمالك وخصوصا الجناح الأيمن بعد رحيل أحمد سيد زيزو عن الفريق.

ولعب ألفينا مع نادي أوليكساندريا الأوكراني 42 مباراة سجل 9 أهداف وصنع مثلها ليصل عدد مساهماته التهديفية لـ 18 مساهمة.

وتصل القيمة التسويقية للاعب خوان ألفينا لنحو 1.5 مليون يورو.

وتأخرت الصفقة حتى اللحظات الأخيرة من الميركاتو الصيفي بسبب تعثر خروج أحمد الجفالي للإعارة حتى نجح الزمالك في حسم الصفقة لـ نادي أبها السعودي بشكل مجاني على سبيل الإعارة.