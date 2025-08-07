قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جلسة حاسمة لمجلس الوزراء اللبناني لبحث ورقة المبعوث الأمريكي
الإمارات.. بوتين يكشف مكان القمة الروسية الأمريكية
بوتين: روسيا والولايات المتحدة مهتمتان بعقد لقاء على مستوى الزعماء
قرار عاجل بشأن دعوى مرتضى منصور لحظر التيك توك في مصر
رسم صورا خادشة على أجساد السيدات.. المتهم يواجه الحبس سنتين
ترخيص إلزامي وشروط صارمة.. قرار وزاري جديد لتنظم تداول زيوت الطعام المُستعملة
المفتي الرشيد .. رؤية مُبتكرة من دار الإفتاء تُلهم العالم الإسلامي في مواجهة تحديات العصر
افتتاح المتحف المصري الكبير 1 نوفمبر.. والنواب: أكبر الصروح الثقافية بالعالم
ترامب: وجهت وزارة التجارة بالبدء في العمل على تعداد سكاني جديد ودقيق
بيان رسمي.. العلاج الطبيعي تهاجم مشاهير التيك توك بألفاظ يعاقب عليها القانون
رئيس هيئة الدواء يكشف تفاصيل منظومة التتبع الدوائي وموعد التطبيق
وزير الدولة للإنتاج الحربي: شركة حلوان للمسبوكات صرح صناعي هام بالدولة
أول تعليق من خوان ألفينا بعد انضمامه لنادي الزمالك

ميرنا محمود

وجه البرازيلي خوان ألفينا رسالة الى جماهير الزمالك بعد انضمامه الى الفريق رسميا.

وكتب ألفينا عبر انستجرام : "سعيد ومتحمس للمشاركة مع كبير أفريقيا، نحن الملوك نحن الزمالك”. 

وأعلن نادي الزمالك بشكل رسمي التعاقد مع البرازيلي خوان ألفينا في صفقة مميزة قبل غلق باب القيد في الانتقالات الصيفية.

وجاء التعاقد مع خوان ألفينا لدعم خط الهجوم في الزمالك وخصوصا الجناح الأيمن بعد رحيل أحمد سيد زيزو عن الفريق.

ولعب ألفينا مع نادي أوليكساندريا الأوكراني 42 مباراة سجل 9 أهداف وصنع مثلها ليصل عدد مساهماته التهديفية لـ 18 مساهمة.

وتصل القيمة التسويقية للاعب خوان ألفينا لنحو 1.5 مليون يورو.

وتأخرت الصفقة حتى اللحظات الأخيرة من الميركاتو الصيفي بسبب تعثر خروج أحمد الجفالي للإعارة حتى نجح الزمالك في حسم الصفقة لـ نادي أبها السعودي بشكل مجاني على سبيل الإعارة.

