الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية: العلاقات المصرية السودانية تاريخية.. ومصر حريصة على تجاوز أزمة الأشقاء بسلام

النائبة الدكتورة نيفين حمدي
النائبة الدكتورة نيفين حمدي
حسن رضوان

كشفت النائبة الدكتورة  نيفين حمدي، عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، عضو الهيئة البرلمانية العليا لحزب حماة الوطن، عن دلالات وتوقيت زيارة كامل إدريس رئيس مجلس الوزراء الانتقالي بجمهورية السودان، والوفد المرافق له،  لمصر ، كأول زيارة رسمية له منذ توليه رئاسة الحكومة الانتقالية.

وقالت عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب في تصريحات صحفية لها اليوم، إن كامل إدريس، حريص على إطلاع الرئيس عبد الفتاح السيسي،  علي آخر تطورات الأوضاع والأحداث الجارية في دولته، تأكيداً لثقته في سيادته كداعم للاستقرار والأمن في السودان وإنهاء ما خلفته الحرب.


وقالت عضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، إن لقاء الرئيس السيسي وإدريس، تضمن التباحث بين الجانبين حول الجهود الرامية لتسوية الأزمة القائمة حفاظاً على سلامة وأمن السودان، على النحو الذي يحافظ على سيادة ووحدة وتماسك الدولة، ويصون مصالح الشعب السوداني الشقيق، والتطرق لجهود القاهرة إقليميا ودوليا وخاصة مع آلية دول الجوار، لوقف الصراع واستعادة الأمن والاستقرار،  فضلا عن بحث سبل التنسيق والتعاون لدعم الشعب الأشقاء، لاسيما عن طريق المساعدات الإنسانية والإغاثة، حتى يتجاوز السودان الأزمة الراهنة بسلام.

وأضافت النائبة نيفين حمدي، أن الروابط التاريخية والاستراتيجية الممتده والتي تجمع البلدين تعززها أواصر التعاون المشترك والتقارب الأزلي مما يجعل من الدولتين نموذجًا يحتذى به في العلاقات الدولية ذات المصير الواحد المشترك منذ أقدم الأزمنة وحتى العصر الحالي الحديث، واصفة علاقة البلدين والشعبين الشقيقين بأنها تاريخية.

وأكدت حمدي، علي أهمية المباحثات الثنائية بين الزعيمين السيسي وادريس والتي شهدت توافق الرؤي حول الأوضاع الإقليمية الراهنة، لاسيما بحوض نهر النيل والقرن الأفريقي، حيث تطابقت رؤى البلدين في ظل الارتباط الوثيق بين الأمن القومي لكل من مصر والسودان، فضلا عن  مواصلة المشروعات المشتركة في عدد من المجالات الحيوية مثل الربط الكهربائي، والسكك الحديدية، والتبادل التجاري، والثقافي، والعلمي، والتعاون في مجالات الصحة، والزراعة، والصناعة، والتعدين، وغيرها من المجالات، بما يحقق هدف التكامل المنشود بين البلدين، والاستغلال الأمثل للإمكانات الضخمة للبلدين وشعبيهما.

واختتمت نائبة حماة الوطن بيانها بالتأكيد علي موقف مصر الثابت من الحفاظ على أمن واستقرار السودان والحرص الدائم على دعمه إقليميا ودوليا وذلك فى إطار العلاقات الأخوية المتينة والأزلية بين البلدين، التى تتطلع مصر لتعزيزها وتطويرها فى جميع المجالات على المستوى الأمنى والعسكرى والاقتصادى والتجارى.

النائبة الدكتورة نيفين حمدي لجنة الشؤون الإفريقية مجلس النواب حزب حماة الوطن

