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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

استعدادات انتخابية مكثفة في حزب حُماة الوطن بالإسكندرية (صور)

استعدادات مكثفة لانتخابات الشيوخ بحماة الوطن
استعدادات مكثفة لانتخابات الشيوخ بحماة الوطن
أحمد بسيوني

عقدت أمانة الإسكندرية بحزب حُماة الوطن، اجتماعًا تنظيميًا مع أمناء الأمانات النوعية، استعدادا لانطلاق العملية الانتخابية والاستعداد لدعم مرشحي الحزب في انتخابات مجلس الشيوخ. 

جاء ذلك برعاية اللواء طارق بركات، رئيس قطاع شمال وغرب الدلتا، وبتوجيهات محمد السيد مجاهد، أمين عام الحزب بالمحافظة، وإشراف الدكتور رجائي عزت، الأمين العام المساعد وأمين أمانة التنظيم.

أكد الدكتور رجائي عزت، المرشح في انتخابات مجلس الشيوخ، على أهمية توحيد الصفوف والعمل بروح الفريق داخل الحزب، مشددًا على ضرورة تعزيز التفاعل بين الأعضاء وتكثيف جهودهم على الأرض، بما يضمن حضورًا قويًا ومؤثرًا في الشارع الانتخابي.

من جانبه، شدد المحاسب طارق الوكيل، المرشح في انتخابات الشيوخ، على أهمية تنسيق الخطط والاستراتيجيات بين الأمانات النوعية والجغرافية للحزب، بهدف دعم المرشحين بشكل فعّال وإدارة العملية الانتخابية باحترافية خلال جميع مراحلها.

وأكد الدكتور محمد كامل، الأمين العام المساعد ورئيس اللجان الانتخابية للحزب، على أن الاجتماع يعكس مدى جدية حزب حُماة الوطن في خوض الاستحقاق الانتخابي المقبل بثقة وتنظيم، مستندًا إلى كوادره الفاعلة وخطته الاستراتيجية لدعم مرشحيه، وتحقيق حضور مؤثر داخل المشهد السياسي بالإسكندرية.

وشهد اللقاء تفاعلًا واسعًا بين المرشحين وأعضاء الأمانات، حيث تم طرح عدد من الآليات لتعزيز الحضور الجماهيري والتنسيق في مختلف الدوائر.

وأعرب أمناء الأمانات النوعية خلال الاجتماع عن استعدادهم الكامل لتقديم الدعم اللوجستي والتنظيمي المطلوب، مع استمرار تنفيذ الفعاليات الجماهيرية والخدمية التي تعزز من تواصل الحزب مع المواطنين وتلبي احتياجاتهم في مختلف الأقسام.

الإسكندرية حماة الوطن انتخابات الشيوخ رجائي عزت طارق الوكيل

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