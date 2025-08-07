فرص في الطب والأسنان والهندسة.. اطلع على الحدود الدنيا لكليات الجامعات الأهلية 2025

أكد الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن طلاب شهادة الثانوية العامة المصرية والأزهرية والشهادات المعادلة العربية والأجنبية يتقدموا للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية، من خلال التقديم المباشر على المواقع الإلكترونية لهذه الجامعات، والتي تشمل 34 جامعة خاصة، و32 جامعة أهلية.

تنسيق الجامعات الأهلية

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2025

وأضاف المتحدث الرسمي خلال المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية أن الاجتماع المشترك لمجلسي الجامعات الخاصة والأهلية انتهى إلى تحديد الحدود الدنيا للتقدم للكليات بالجامعات الخاصة والأهلية ، وذلك لطلاب شهادة الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات عربية وأجنبية للعام الجامعي 2025/2026، وجاءت على النحو التالي: