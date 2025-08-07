قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نكهة مذهلة وفوائد لا تُعد.. نوع من التوابل يقلل الأنتفاخ ويساعد في التخسيس
مليون مكالمة بالساعة.. وثائق تكشف تجسس مايكروسوفت على ملايين الفلسطينيين
فى ذكرى وفاتها .. وصية دلال عبد العزيز حلقة في أذن دنيا وإيمي سمير غانم
نتنياهو: نعتزم إبعاد حماس وتسليم حكم غزة لهيئة مدنية
مصير البلوجر موكا موكا بعد القبض عليها بسبب الفيديوهات الخادشة
تعاون دبلوماسي–اقتصادي بين الخارجية والاستثمار لدعم الصادرات وجذب الاستثمارات
الأعلى للإعلام: ورشة التحليل الرياضي ستحمل اسم فهمي عمر
لطلاب الثانوية العامة والأزهرية.. ننشر الحدود الدنيا لكليات الجامعات الخاصة تنسيق 2025
تنسيق الجامعات 2025.. مؤشرات مهمة لجميع كليات المرحلة الثانية
فوكس نيوز: نتنياهو ينوي السيطرة الكاملة على غزة
المنتج المصري يغزو القارة السمراء.. 7.7 مليار دولار صادرات لإفريقيا في 2024.. وتوسع لأسواق جديدة
أخبار العالم

علي صالح

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج مع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اليوم الخميس، في إطار التنسيق والتعاون الدورى، بحضور ممثلين عن الوزارتين. 
 

وأشاد الوزيران بالتعاون القائم بين وزارتي الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج والاستثمار والتجارة الخارجية لدعم الاقتصاد الوطني، وأشارا إلى الدور المحوري الذي تضطلع به السفارات المصرية ومكاتب التمثيل التجارى فى دعم الأهداف الاقتصادية والتجارية للدولة، من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفتح الأسواق الخارجية أمام الصادرات والشركات المصرية.
 

وأكد الوزيران على ضرورة التكامل بين السياسة الخارجية والسياسات الاقتصادية لتعزيز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا، والحرص على مواصلة تطوير آليات العمل بالبعثات الدبلوماسية المصرية بما يخدم الرؤية التنموية للدولة، ويعزز من التنسيق بين البعثات الدبلوماسية ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
 

وشهد اللقاء تأكيد الوزيرين على أهمية دعم الصادرات والاستثمارات المصرية في الخارج، ومواصلة تمكين القطاع الخاص المصري باعتباره شريكا أساسيا في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية، وتعزيز دوره في فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية لاسيما في الدول الأفريقية، بالنظر للفرص والإمكانات الواعدة التى تتمتع بها القارة الأفريقية. 
 

كما استعراض اللقاء سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، باعتبارهما من أهم الشركاء التجاريين والاستثماريين لمصر، حيث أكد الوزيران على أهمية تطوير آليات التعاون المشترك لجذب مزيد من الاستثمارات وتعزيز التبادل التجاري، بما يتماشي مع الأهداف والتطلعات الاقتصادية والتنموية للدولة.

