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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

"الخارجية" تعلن عن فرص عمل للأطباء في الجابون وإريتريا لمدة تصل إلى 4 سنوات

وزارة الخارجية والهجرة
وزارة الخارجية والهجرة
علي صالح

أعلنت الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، التابعة لـ وزارة الخارجية والهجرة، عن فتح باب التقديم لأطباء مصريين للعمل في كل من الجابون وإريتريا، ضمن بعثات طبية سنوية قابلة للتجديد، لمدة تصل إلى أربع سنوات كحد أقصى.

ووفقًا للإعلان الرسمي الصادر عن الوكالة، فإن الفرص المتاحة تشمل العمل في "المستشفى المصري بدولة الجابون" و"العيادة المصرية بدولة إريتريا"، على أن يتم التعاقد بنظام التجديد السنوي.

واشترطت الوكالة أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة الماجستير على الأقل في التخصص المطلوب، مع خبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجاله، إضافة إلى إجادة اللغة الفرنسية بالنسبة لمتقدمي الجابون، واللغة الإنجليزية لمتقدمي إريتريا.

ودعت الوكالة الراغبين في التقديم إلى إرسال السيرة الذاتية كاملة، متضمنة بيانات العمل الحالي، والتخصص، والمؤهلات الأكاديمية، والخبرات المهنية، إلى البريد الإلكتروني التالي:

📧 [email protected]

وأكدت الوكالة على أن السن لا يجب أن يتجاوز 50 عامًا عند التقديم، موضحة أن آخر موعد لقبول الطلبات هو 25 أغسطس 2025، ولن يُنظر في أي طلبات ترد بعد هذا التاريخ أو تُسلَّم باليد.

وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود وزارة الخارجية لتعزيز الدور المصري التنموي والإنساني في أفريقيا، وتفعيل أوجه التعاون الطبي مع الدول الشقيقة في القارة.

الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية وزارة الخارجية والهجرة أطباء مصريين الجابون إريتريا العيادة المصرية

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